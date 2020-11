El consejero de Educación de Madrid carga contra la "gigantesca estupidez" de la 'ley Celaá'

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha cargado contra la "gigantesca estupidez" de la 'ley Celaá', que hace de la "mediocridad" el camino y que "eleva a los altares la promoción con suspensos", además de "ir contra el español y contra la libertad de los padres".

Desde el IES Juan de la Cierva de la capital, uno de los seis centros educativos que ofrece un programa de altas capacidades, Ossorio ha remarcado que la Comunidad de Madrid promueve este tipo de planes, como el del bilingüismo o el STEM, para despertar vocaciones científicas y tecnológicas, buscando la "excelencia en las aulas".

"Es la antítesis de la ley que desgraciadamente se está tramitando, la Ley Celaá, que eleva a los altares la promoción con suspensos. Ese no es el camino, el camino no es abaratar los títulos sino que los alumnos se esfuercen y se enamoren del conocimiento. El camino no es rebajar el nivel ni la mediocridad", ha argumentado el consejero de Educación de Madrid.

Cree que el Gobierno central comete además "una gigantesca estupidez al ir contra el español". "En cualquier país civilizado tienen que alucinar y más cuando tenemos el tercer idioma que más se habla en el mundo, el idioma en el que escribió Cervantes. Es una estupidez de tal calibre que es un síntoma de incultura, de falta de formación, es una estupidez", ha reiterado.

"Y luego está el ataque a las familias porque nosotros damos libertad de elección a los padres para que no seamos la Administración la que esté por encima de los padres. La Constitución dice que los padres tienen la obligación de atender la educación de sus hijos y el derecho a tener la formación moral o religiosa que ellos consideren", ha indicado Ossorio.

El consejero de Educación en Madrid ha confesado su preocupación por cómo afectará la Ley Celaá a la educación especial y la concertada

El consejero ha confesado su preocupación "por la educación especial, por la concertada" y considera que es "muy triste porque cuando tendría que ser cómo conseguir una educación que individualice más la atención al alumno, ahora con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, hablamos de arrinconar el español y quitar libertad a las familias".