La gota fría vuelve a azotar a Arganda del Rey (Madrid) con fuertes tormentas e inundaciones

Arganda del Rey (Madrid) se ha vuelto a inundar este domingo al sufrir varias riadas como consecuencia de las lluvias que están afectado a varios puntos de la región, especialmente en la zona sureste de la Comunidad.

Según han confirmado a Europa Press fuentes municipales, las calles más afectadas por las lluvias han sido las que se encuentran en el centro de la localidad, como Juan de la Cierva o la calle Real.

Así, se ha producido una tormenta fuerte alrededor de la 13.30 horas que ha provocado inundaciones en locales y viviendas del municipio y "bolsas de agua" en algunas zonas.

De esta forma, han confirmado que esta tormenta ha sido similar a la del pasado 26 de agosto, si bien no ha habido granizo. Así, aunque las alcantarillas no han podido sujetar toda la tromba de agua, no se han bloqueado como sucedió en la otra ocasión por la presencia de granizo.

Además, han confirmado que los servicios de emergencia están movilizados en el municipio donde participan tanto la Policía local como Bomberos.

Las vías del Metro de Madrid quedan completamente anegadas a su paso por Arganda del Rey tras las fuertes lluvias y obligan a cortar parte de la línea 9 por un tiempo estimado de más de 4 horas https://t.co/YUqVOFFNsipic.twitter.com/46OOUQmyrG — Europa Press (@europapress) September 15, 2019

La línea 9 de Metro, afectada

Este domingo, la lluvia ha obligado a interrumpir la circulación de trenes en la Línea 9 de Metro de Madrid entre las estaciones de Arganda del Rey y La Poveda por acumulación de agua en las vías.

Según ha informado el suburbano a través de sus redes sociales, la circulación está interrumpida en ambos sentidos por un tiempo estimado de más de 30 minutos.

La segunda vez en dos meses

El municipio madrileño todavía se está recuperando de los graves desperfectos que sufrió el pasado agosto por la fuerte tromba de agua que anegó muchas de las calles de la localidad madrileña.

Esto es Arganda del Rey en Madrid pic.twitter.com/4OcTei3nCF — Noe 🇪🇸🇪🇸 (@noedel75) September 15, 2019

En esa ocasión, muchos establecimientos se inundaron también y la tromba de agua se llevo por delante muchas de las cosechas del municipio, coincidiendo con la época en la que arranca la vendimia.

Asimismo, el servicio de trenes en estas estaciones también quedó suspendido durante dos días en el pasado mes de agosto tras las fuertes lluvias y granizo que se produjeron.

Por otro, 112 Comunidad de Madrid ha afirmado que las fuertes lluvias en la región se dirigen ahora a la zona de Alcalá de Henares.