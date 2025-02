El Congreso aprueba el nuevo decreto ómnibus con la subida de las pensiones y ayudas al transporte

El Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el real decreto ley que revaloriza las pensiones y prorroga las ayudas al transporte público, entre otras medidas, con el voto en contra de una única formación, Vox.



Tal y como estaba previsto, el real decreto ley ha sido convalidado con una amplia mayoría de 315 votos a favor (los de los socios parlamentarios del Gobierno, a los que se han sumado PP y Junts), 33 en contra (los de Vox) y la abstención de UPN.



Además, el Congreso ha aprobado tramitar el texto como proyecto de ley, lo que permitirá a los grupos presentar enmiendas. Este real decreto ley recupera varias de las medidas recogidas en el denominado decreto 'ómnibus', que decayó al no lograr apoyos suficientes en el Congreso, pero deja fuera otras, como las entregas a cuenta de las comunidades autónomas o las ayudas a la compra de vehículos eléctricos.



En la defensa de la norma, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha agradecido el apoyo de los grupos que permite poner fin a "una incertidumbre innecesaria e injustificada", aunque ha ironizado con el cambio del sentido del voto del PP cuando su apoyo ya no es necesario y después de "haber sido tan vehementes" en la defensa de unos argumentos que han resultado "falsos".



Desde el PP, el diputado Jaime de Olano ha defendido su apoyo al texto porque recoge tres de sus exigencias -subir pensiones, bonificar el transporte y ayudar con la dana- y a pesar de que hay medidas que no les gustan, como la cesión de un palacete en París al PNV. Junts, por su parte, ha justificado su cambio de postura en que este real decreto ley sí había sido negociado.



Además de PSOE y Sumar, han apoyado el real decreto ley -entre críticas a PP y Junts por rechazar la primera norma y al Gobierno por las medidas que se han quedado fuera- PNV, ERC, Bildu, BNG y Coalición Canaria.



Vox ha rechazado el real decreto ley por considerarlo una "trampa" y una "vergüenza" que no resuelve el problema de las pensiones, mientras que UPN ha optado por la abstención porque, aunque a apoya algunas medias, se opone a otras como el fin de la rebaja del IVA de los alimentos.

Pensiones, transporte y suministros básicos

El real decreto ley convalidado este miércoles sube las pensiones en un 2,8% -un 9% las no contributivas- y actualiza tanto las bases máxima y mínima de cotización al sistema de Seguridad Social como las cuantías del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), todo ello con efecto retroactivo desde el 1 de enero.



También prorroga las bonificaciones al transporte público, la suspensión de desahucios y lanzamientos por impago de renta de hogares vulnerables, la prohibición de interrumpir los suministros básicos a hogares vulnerables y el escudo antiopas.



Además, incluye las ayudas a municipios, hogares y empresas afectados por la dana y las correspondientes a los damnificados por la erupción del volcán de La Palma, al tiempo que pone en marcha un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos.