Cándido-Pumpido frena su ponencia sobre el asedio al Parlament para no perjudicar a Marchena

El magistrado del Tribunal ConstitucionalCándido Conde-Pumpido no reactivará su ponencia sobre la sentencia que dictó en marzo de 2015 el Tribunal Supremo por el caso del asedio al Parlament de Cataluña, que fue redactada por el presidente de la Sala Segunda del Alto Tribunal, Manuel Marchena, con la finalidad de no interferir en la sentencia del procés, cuyo ponente es el propio Marchena, según han explicado fuentes del organismo encargado del cumplimiento de la Constitución.

La decisión que Conde-Pumpido tomó en junio pasado de retirar la ponencia que había iniciado sobre el asedio del Parlament se mantendrá, de esta forma, al menos hasta la segunda quincena de octubre, tras la sentencia de los magistrados Manuel Marchena; este en calidad de presidente y ponente; Andrés Palomo, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral y Ana Ferrer.

Las citadas fuentes explican que la decisión de Conde-Pumpido no se debe a que el asedio al Parlament pueda ser relacionada con la sentencia del procés, en el que también hubo manifestaciones multitudinarias en Cataluña. Sino a que el ex fiscal general del Estado con el Gobierno socialista no quiere que una decisión del Constitucional pueda afectar a la autoridad de Marchena, que en estos momentos está bajo la lupa de todo el mundo porque es el encargado de redactar la sentencia del 1-O.

No fue obligado

Asimismo, en el Constitucional rechazan la versión trasladada de que Conde-Pumpido fue obligado por otros magistrados a llevar su ponencia al Pleno, en el que hay una mayoría conservadora. "La ley obliga a que la causa se analice en la Sala, pero la mera petición de varios magistrados de que este tema debía debatirse en el Pleno convenció a Conde-Pumpido a paralizar la ponencia, y posteriormente retirarla".

En el Constitucional hay seis salas o instancias, y en ellas se analizan de forma autónoma los diferentes recursos de amparo. Solo los asuntos de gran importancia se analizan en el Pleno, en el que participan todos los magistrados del Constitucional.

Fuentes del Tribunal Constitucional consideran que el ex fiscal general del Estado ha sido objeto de una "campaña sucia" que tendría como finalidad apartarle de la carrera por la presidencia del CGPJ

Las citadas fuentes destacan que la ponencia retirada ya no tiene ninguna valía, y que Conde-Pumpido está dispuesto incluso a reiniciar sus trabajos desde cero.

Desde el inicio del proceso independentista en Cataluña, Conde-Pumpido ha sido el magistrado que se ha encargado de coordinar las decisiones del Constitucional. Y hasta el momento, ha logrado que las sentencias del mismo en el tema del procéshayan sido tomadas por unanimidad.

Multas al 'procés'

Además, el propio Conde-Pumpido fue el promotor, explican fuentes del Constitucional, de la imposición de multas a los integrantes de la sindicatura que se encargó de la planificación del referéndum del 1-O. Esta decisión estuvo en el origen de la dimisión de los integrantes de la Sindicatura, lo que contribuyó al fracaso de la consulta ilegal.

Fuentes del Tribunal Constitucional consideran que el ex fiscal general del Estado ha sido objeto de una "campaña sucia" que tendría como finalidad apartarle de la carrera por la presidencia del organismo que vela por la Constitución, ya que el actual presidente, Juan José González Rivas, no renovará en el cargo.