Vox carga contra Pampols por apoyar la regularización de inmigrantes: "¿Es un infiltrado del traidor Sánchez?"

Vox ha cargado contra el vicepresidente segundo del Consell y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, por apoyar la regularización de los migrantes afectados por la dana y se ha preguntado si es "un infiltrado" del presidente del Gobierno, el "traidor" Pedro Sánchez. Además, ha reconocido que en su formación no están "cómodos" con él, ha advertido de que está "haciendo daño" al Consell con sus declaraciones y ha considerado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, debería hacerle rectificar.



En un mensaje publicado a última hora de este lunes en su cuenta de X, el síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, se preguntó, después de que Pampols afirmara que estos migrantes serán "más que bienvenidos", si el vicepresidente segundo "quiere esclavos", si es "un infiltrado del traidor Sánchez" y si es que "no confía en los españoles". "¿Pero a éste qué le ha dado?", cuestionó, para seguidamente advertir al PP: "Pues si eso es lo que hay, gracias a este sabio, lo que no va a haber es presupuestos. Agradézcanselo a Sánchez y a su títere Feijóo".



A estas críticas se sumó la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, que subrayó que cada "nueva propuesta de regularización de inmigrantes ilegales" supone "un nuevo ataque a la seguridad y prosperidad de los españoles". "Y no hay manera de que algunos dejen de hacer seguidismo de las políticas de Sánchez", lamentó.

Pero a éste qué le ha dado? Quiere “esclavos”? Es un infiltrado del traidor Sánchez? No confía en los españoles? Pues si eso es lo q hay, gracias a este “sabio” lo q no va a haber es Presupuestos. Agradézcanselo a Sánchez y a su títere Feijóohttps://t.co/HWTRGDulBD vía @el_pais — José María Llanos (@JoseMa_Llanos) February 10, 2025

En rueda de prensa este martes tras la junta de síndics, preguntado por si se reafirma sobre su tuit, el portavoz de Vox ha asegurado que "absolutamente" sí: "Me reafirmo en lo que he dicho". En cualquier caso, ha hecho hincapié en que en su mensaje en redes "no hay ningún insulto" hacia el vicepresidente segundo del Consell, sino "una expresión coloquial", pero ha tachado de "irresponsabilidad" la postura de Gan Pampols sobre la regularización de migrantes. "Es una decisión no defendible", ha asegurado.



No obstante, ha reconocido que en Vox no están "cómodos" con Pampols y ha considerado que el vicepresidente segundo "está haciendo daño" al Consell con sus declaraciones. En esta línea, preguntado por si el 'president' de la Generalitat debería hacerle rectificar, ha asegurado que "absolutamente". "Si este señor va a ir por este camino y si el gobierno le va a apoyar, no va a poder tener el apoyo de Vox, pero no he dicho que ya no hay presupuestos", ha especificado.



José Mª Llanos ha lamentado que las manifestaciones del conseller para la Recuperación "están considerando a los inmigrantes de una forma esclavista". "El derecho laboral en España se aplica a todos por igual, sean españoles o inmigrantes", ha recalcado, por lo que ha argumentado que decir que se necesita de mano de obra extranjera para poder hacer frente a la reconstrucción "cuando en España hay miles de parados" es "una absoluta barbaridad".

"Más claro" que Mazón tiene "al enemigo en casa"

En este punto, ha recordado que hace unas semanas en una intervención en la cámara aseguró que no "quería pensar" que Carlos Mazón tenía "al enemigo en casa", en alusión a Gan Pampols, y ha sostenido que ahora sigue "sin pensarlo", pero ha reconocido que "cada día" tiene "más claro" que el jefe del Consell sí que tiene "al enemigo en casa".



"No sé si percibe órdenes de Sánchez o de Feijóo, pero a ellos habrá que preguntarles si hay presupuestos o no los hay", ha deslizado, al tiempo que ha matizado que él no sabe "lo que son cada una de las personas", sino que juzga "sus actuaciones". "Cuando digo que puede estar a las órdenes del PSOE o de Génova, hablo de sus actuaciones políticas, no le he llamado traidor -a Pampols- sino a Sánchez. La pelota está en el tejado del PP", ha expuesto.



Preguntado por si la regularización de migrantes puede ser el punto decisivo para que Vox no apoye los presupuestos de la Generalitat de 2025, el síndic de esta formación ha advertido de que si no salen adelante las cuentas autonómicas "será por culpa del PP", el partido que ya les "obligó a salir de los gobiernos". En cualquier caso, ha afirmado que por ahora las negociaciones "están funcionando" y ha reiterado que por parte de su formación existe "predisposición desde el primer día".



Al hilo, ha afirmado que la política "es dinámica" y si ahora "resulta que el PP, a posteriori de nuestras directrices" para negociar los presupuestos "está blanqueando la política al PSOE y pactando contra el sector primario", resulta "evidente" que Vox "tiene que exigir que en cualquier negociación" los 'populares' den "muestras de que no van a seguir haciendo el juego al PSOE", sino que van a estar "al lado de los valencianos".

El PSPV critica el "silencio cómplice" de Mazón

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha mostrado la "condena más enérgica" ante los tuits "extremadamente racistas" del portavoz de Vox y de la presidenta del parlamento valenciano, aunque ha asegurado que estas manifestaciones no le "sorprenden". "Esto no es nada nuevo", ha subrayado, y ha denunciado que estas declaraciones contribuyen a la "degradación sistemática" de las instituciones por parte de Carlos Mazón, a quien ha afeado su "silencio cómplice" y ha exigido que condene los "tuits racistas" y que "defienda" a su vicepresidente de las críticas de Vox.



Muñoz se ha mostrado partidario de la regularización de los migrantes afectados por la dana, no ya "para ayudarles", sino porque es "una cuestión de derechos humanos", y ha ofrecido a Pampols el apoyo del PSPV en caso de que no cuente con el del jefe del Consell y del PP. "Le ofrecemos asilo político entre demócratas (...), se lo daremos si lo necesita", ha verbalizado. Además, ha asegurado que el vicepresidente es "el verificador de la verdad" en el Consell y "el único que tiene humanidad".



Desde Compromís, Joan Baldoví ha calificado de "muy poco cristiano", de "absolutamente inhumano" y de "muy duro" el tuit de José Mª Llanos sobre el vicepresidente Pampols. "Vox reivindica siempre los valores cristianos y, por contra, parece que hay personas humanas de primera y de segunda", ha lamentado. Pero ha mostrado sus dudas de si "realmente" cumplirá su "amenaza de que no hayan presupuestos". "Ya veremos si son capaces", ha desafiado.

"No es un político al uso"

Y desde el PP, su síndic, Juanfran Pérez Llorca, que ha afirmado ser "de los pocos" que no ha visto el tuit de José Mª Llanos, ha mostrado el apoyo de su grupo a la gestión del Consell, también del vicepresidente Pampols, y ha enmarcado las críticas de Vox en las "opiniones personales" en un contexto de "libertad de expresión" al margen de que él "las comparta o no".



De hecho, ha defendido que el conseller para la Recuperación está haciendo "una magnífica labor", ha negado que en el PP exista "descontento" o "molestia" con su gestión y sus declaraciones y ha afirmado que a quien corresponde "hacer matices" a los consellers es al 'president' de la Generalitat.



No obstante, ha subrayado que Pampols "no es un político al uso": es "un militar al que se le trajo aquí para una tarea muy específica y concreta", por lo que se expresa "de forma diferente" y eso ha podido desembocar "en alguna mala interpretación". "Pero lo importante es que se reconstruya y se resuelvan los grandes problemas" causados por la dana, ha añadido.



Pérez Llorca ha evitado posicionarse sobre la regularización de inmigrantes y ha emplazado a dar "una opinión clara" cuando conozca "la letra pequeña". "Hoy es muy difícil porque no la sabemos", ha justificado. De cualquier modo, ha acusado al Gobierno, PSPV y Compromís de utilizar a los migrantes "sin ningún tipo de pudor" para "sacar rédito" y "mantenerse en el poder".