La juez instructora descarta investigar la gestión del Gobierno de Sánchez durante la dana

La juez que centraliza la investigación sobre la gestión de la dana ha descartado apuntar hacia la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez durante la jornada del día 29 y continúa apuntando a la responsabilidad de la Generalitat Valenciana que lidera Carlos Mazón en su tarea de protección de la población.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha decidido denegar la solicitud de la acusación popular ejercida por la asociación Liberum para que se oficiara al Gobierno central a fin de preguntar si se convocó el Consejo de Seguridad Nacional a causa de la dana.

Carece de nexo causal

La magistrada justifica su decisión en que el análisis de la convocatoria de ese órgano "queda extramuros completamente del procedimiento penal" en curso y "carece de nexo causal alguno con los fallecimientos y lesiones" producidos el 29 de octubre del pasado año.

Además, señala que el juzgado de la que es titular "carece de competencia" para analizar si el presidente del Gobierno convocó el citado consejo.

En su auto, la juez ha destacado que "el objeto de este procedimiento es el análisis del fallecimiento de 227 personas, una de ellas embarazada de 8 meses, una desaparecida y los lesionados, y la ausencia de decisiones para salvaguardar a la población y la normativa aplicable al caso".

Competencia autonómica

"Respecto de la normativa aplicable ha de partirse de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía que establece como competencia exclusiva de la Generalitat la protección civil", recoge el auto, al tiempo que señala que "las pruebas deben de centrarse en el referido nexo causal entre la inactividad de quienes se atribuye la condición de investigados, su posición de garantes y los fallecimientos", prosigue el auto dictado por la juez.

En caso contrario, considera que "nos encontraríamos nuevamente en un análisis genérico, sin conexión con lo sucedido y que supone apartarse radicalmente de la regulación legal en materia de protección civil antes expuesta. Ninguna relación tiene con el Consejo de Seguridad".

Emergencia nacional, a posteriori

La juez sí considera pertinente analizar si la declaración de Emergencia nacional se podía haber adoptado con posterioridad a la riada "cuando ya se había constatado un altísimo número de fallecidos, las poblaciones estaban devastadas, faltaban recursos esenciales como luz, agua, teléfono, las calles de alguna poblaciones acumulaban tal número de coches que las personas no podían circular por ellas, el barro lo inundaba todo, las carreteras estaban impracticables, puentes derribados, no había servicio de tren ni metro, se producían pillajes y los voluntarios suplían la tardanza en la ayuda".

"En cualquier caso, el desplazamiento de responsabilidad al Gobierno Central por la no declaración de emergencia nacional, no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración Autonómica, administración que no supo alertar, ni en tiempo ni acertadamente, a la población, con el resultado mortal conocido y que exigiría, siguiendo dicha tesis exculpatoria, que se le arrebatara el mando de la emergencia", expresa la juez en el auto que no es firme y puede ser recurrido en reforma y/o apelación.

Por otro lado, el juzgado ha pospuesto las declaraciones como testigos de dos técnicos que ejecutaron el envío del mensaje del Es-Alert, previstas inicialmente para el próximo 29 de abril, a los días 6 y 15 de mayo, respectivamente, a las 9.30 horas.