Puente decide dejar en superficie las vías de tren de Serrería y asfixiará el litoral de Valencia

Óscar Puente ha dado un volantazo y ha cambiado su decisión sobre el soterramiento de las vías del tren a su paso por Serrería, lo que condena a la incomunicación y a la asfixia urbanística a una parte de la fachada litoral de la ciudad de Valencia que lleva muchos años reclamando esa actuación al Ministerio de Transportes.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido cortar sus relaciones con la Generalitat Valenciana que lidera Carlos Mazón tras lo acontecido en la dana del pasado 29 de octubre. Lo ha dejado patente cuando el presidente del Gobierno ha visitado Valencia sin contar con Mazón ni con nadie más de la Administración autonómica.

Esa guerra de argumentos sobre el que gira la responsabilidad de la gran tragedia que provocaron las lluvias torrenciales se ha trasladado al Ayuntamiento de Valencia. Ahora es la alcaldesa, María José Catalá, la que ha visto con sorpresa como un proyecto de ciudad como es el soterramiento de las vías en Serrería se ha retrasado sin fecha en el calendario y sin avisar previamente.

Acuerdo verbal

Para entender ese nuevo desencuentro hay que remontarse al pasado mes de septiembre cuando Catalá y Puente alcanzaron un acuerdo verbal por el que el Ministerio de Transportes ejecutaría la alternativa B en ese soterramiento en Serrería. La más cara, con un túnel más largo se desechó por parte del Gobierno; y a la más barata, con mayor longitud de vías en superficie, se negó el Ayuntamiento.

El proyecto intermedio en gasto y en longitud del túnel generó el consenso con un coste aproximado de 260 millones de euros que sería sufragado en un 50% por el Ministerio, mientras que el Ayuntamiento pagaría otro 25% y el resto la Generalitat.

Diálogo interrumpido

La dana, sin embargo, ha cortado la comunicación entre el ministro y la alcaldesa que no hablan de este proyecto desde hace meses. La luz de alerta roja se encendió cuando la semana pasada Óscar Puente, acompañado por la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, visitó las obras del túnel de acceso de la alta velocidad en Valencia.

Las obras culminarán con la reforma de la estación Joaquín Sorolla y, más adelante, probablemente no antes de 15 años, en el túnel pasante que atravesará capital del Turia por el subsuelo para que los trenes del Corredor Mediterráneo no se topen con una barrera que reste competitividad a sus convoyes.

Esa extraña falta de invitación a la alcaldesa (tampoco se giró al presidente autonómico, Carlos Mazón) en la visita de Puente a unas obras clave para la ciudad de Valencia se ha visto ahora completada con la negativa del Ministerio de Transportesa soterrar las vías de Serrería.

Otra excusa

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, no entiende este cambio de postura que supone un claro perjuicio para los vecinos de Valencia y considera que el hecho de que el Ministerio de Transportes esté ahora filtrando que no se abordará la operación en Serrería hasta que acabe el túnel pasante ,para no perjudicar el tráfico ferroviario, es "una nueva excusa" que nunca estuvo sobre la mesa.

Catalá, que pone como ejemplo que el canal de acceso del Parque Central se está ejecutando sin afectar al tráfico ferroviario y que en Serrería se podría hacer igual, lamenta que Óscar Puente "no me lo diga a la cara".

La consecuencia inmediata de este retraso sin fecha para la eliminación de las vías del tren a su paso por la zona litoral de la ciudad es que no se ejecutará el túnel de casi un kilómetro de longitud de las vías hasta el barrio de las Moreras. Así se desvanece la conexión de Penyaroja con Natzaret y el PAI del Grao, una zona de futuro y expansión del frente marítimo de la ciudad. Persistirá 'sine die' la cicatriz ferroviaria.

Pleno de alta tensión

También languidece la ejecución de los últimos tramos del viejo caude del río Turia, más allá de las Ciudad de las Artes y las Ciencias, y en su fase final de conexión con la fachada marítima. Es una cuestión que los vecinos llevan reclamando años por el aislamiento que las vías del tren provocan en sus barrios.

El próximo pleno municipal se presenta pues con alta tensión, ya que el equipo de gobierno, encabezado por María José Catalá, llevará para someter a votación una moción para que todos los grupos políticos se pronuncien sobre esta marcha atrás del Ministerio. El grupo socialista que lidera Borja Sanjuán es el que se verá en una situación más comprometida, ya que es el partido que sustenta al Gobierno de España.

Compromís, por su parte, ya ha explicado a través de su portavoz, Papi Robles, que no está en absoluto de acuerdo con este frenazo a una operación clave para liberar a la fachada litoral de Valencia de las vías del tren en superficie.