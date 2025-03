El PSOE desautoriza la amenaza de Morant e indigna a Compromís: no habrá moción de censura contra Mazón

El Psoe valenciano ha descartado presentar la tan hablada moción de censura contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana.

Lo hacen por qué consideran que "no es útil", ya que no cuentan con los votos suficientes para que sea aprobada.

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, señaló el pasado 28 de febrero que no descartaban presentar una moción de censura y que si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no "movía ficha" lo harían los socialistas.

Morant presidirá este miércoles por la tarde la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, tras el cual es probable que se sepan más detalles de estos 'movimientos de ficha'.

Los números no dan

El partido ha decidido que sus movimiento no pasarán por una moción de censura, pues no se dan las circunstancias para que sea "efectiva": los 31 diputados del PSPV en Les Corts Valencianes más los 15 de Compromís -que lleva meses reclamando esta medida- suman 46 votos, frente a los 53 que suman PP (40) y Vox (13), partido que ha dicho que no la apoyará.

"No entendemos la posición de los socialistas", ha mencionado en el Congreso de los Diputados, Àgueda Micó, de Compromís, que también ha pedido a los de Morant que le "presten" cinco diputados para hacer ellos la moción. "Queremos mostrar la indignación del pueblo valenciano, ya que esto es una cuestión de dignidad, de dignidad política. Es una cuestión de representar a los valencianos/as".

Mazón no se personará

En declaraciones a agencias, Morant ha anunciado que va a presentar esta tarde al partido y a la sociedad valenciana que tienen "un proyecto de futuro" para la Comunitat Valenciana "sin Mazón y sin el Partido Popular"

Todo esto pasa después de que Mazón garantizase que el gobierno valenciano mantendrá "máxima" y "absoluta colaboración" en el proceso judicial que investiga la dana que el pasado 29 de octubre arrasó la provincia de Valencia. Además, ha asegurado que ni él ni la Generalitat han contemplado personarse "hasta el momento", al tiempo que ha remarcado que el auto "no es firme".

Mazón ha explicado que "desde los servicios jurídicos, ni la Generalitat como persona jurídica ni nadie", incluido él "como persona física, hasta el momento" no se han planteado la personación.