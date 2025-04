El PP valenciano, sin presión de Morant en las encuestas, desplaza sus congresos a finales de 2026

El PP valenciano empieza a recuperar el aliento después de medio año frenético en el que la gestión de la dana ha puesto a prueba su capacidad de resistencia ante la presión social, primero, y de la oposición, casi de inmediato. El efecto de Diana Morant al frente del PSOE valenciano se diluye en las encuestas y, en esa tesitura, el PP que lidera Carlos Mazón ya da por hecho que el calendario de sus congresos se irá al segundo semestre de 2026, no hay necesidad de forzarlos antes.

Las fuentes consultadas por Vozpópuli en la dirección nacional y regional del PP avalan esa decisión que permite al Gobierno valenciano centrarse única y exclusivamente en la recuperación de las zonas afectadas por las riadas del pasado 29 de octubre, sin vaivenes orgánicos en el partido que lo sustenta.

Salvar la marca

La principal erosión durante estos meses se la ha llevado la figura de Carlos Mazón, mientras que la marca PP ha sufrido pero ha aguantado en las encuestas mejor de lo esperado. El lógico derrumbe producido tras las primeras semanas después de la dana, ha dado paso en cada estudio demoscópico encargado por los populares un lento pero progresivo aumento, hasta el punto de quedar ligeramente por encima del PSOE valenciano que lidera desde hace un año Diana Morant.

Unos 31 escaños tendría ahora el PP (frente a los 40 que sacó en las elecciones de 2023) y 30 el PSOE (uno menos de los 31 que logró en las urnas). Compromís crecería hasta los 19 (frente a los 15 actuales) y Vox, que cuenta con 13 diputados autonómicos, subiría hasta los 20. O sea que PP y Vox superarían, por un escaño, los 50 que marcan la mayoría absoluta.

Ese dato, estar en cabeza de las encuestas y con posibilidades de volver a ganar con el apoyo de Vox en la Generalitat si se celebraran elecciones autonómicas, es el que ha reforzado la decisión de retrasar todo el calendario congresual al segundo semestre de 2026, según las fuentes consultadas.

Primero, Feijóo

El objetivo es esperar a que el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, celebre el congreso que lo renueve al frente de la formación y, a partir de ahí, celebrar el congreso autonómico valenciano que se presentará con la gran incógnita de saber qué hará Carlos Mazón.

El congreso autonómico debía celebrarse este verano y también debían renovarse los liderazgos provinciales de Vicente Mompó en Valencia y Marta Barrachina en Castellón. El de Alicante, con Toni Pérez a la cabeza, tocaba igualmente el año que viene y, por último, llegarán los congresos locales.

El PP valenciano gana así un año sin enfrentamientos orgánicos y para tener más perspectiva de cuál será el futuro de su actual presidente. Los congresos locales serán los últimos en celebrarse y el de Valencia ciudad, con María José Catalá al frente, será uno de los más esperados, ya que habrá que ver si la actual alcaldesa opta a la reelección o se le encomiendan otros retos.

Camps pide el congreso

La ya asumida no celebración de los congresos este año supondrá, eso sí, un encontronazo con el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien ha mostrado su interés abiertamente en que se celebre el congreso autonómico para 'reactivar' el partido.

La dirección nacional del PP mantiene interlocución con Camps y no se descarta que tenga un ofrecimiento de ámbito nacional que podría devolverle un cierto grado de presencia que reclama desde que salió indemne de los juicios derivados de la trama Gürtel.

El retraso de los congresos ya fue esbozado por Carlos Mazón el pasado mes de enero cuando explicó que "no está sobre la mesa ni por parte de la dirección nacional ni por parte nuestra un calendario de congresos en estos momentos. Si se plantea, pues lo abordaremos. Pero no está encima de la mesa, no lo hemos valorado".

Y la dirección nacional del PP se ciñe a la reconstrucción para determinar el futuro de Mazón como expresó recientemente en Alicante el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, quien trasladó a Mazón su "apoyo y compromiso, pese a todo el ruido".