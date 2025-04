El PP ignora la amenaza de su socio en la Diputación de Valencia y blinda el listón electoral del 5%

La rebaja del listón electoral en la convocatoria prevista para 2027 (si no hay adelanto) es imposible. El PP que lidera Carlos Mazón ya ha decidido que no apoyará ninguna iniciativa en ese sentido para reducir del 5% al 3% el mínimo de votos exigidos a nivel autonómico para poder tener entrada en las Cortes Valencianas.

La postura del PP se mantiene en la serie democrática histórica, ya que siempre que se ha suscitado este debate ha huido de una rebaja que, también tradicionalmente, hubiera beneficiado a grupos del arco parlamentario de la izquierda.

En la primera legislatura de Ximo Puig al frente de la Generalitat (2015-19) hubo un ensayo para impulsar una reforma de la Ley Electoral que necesita del apoyo de dos tercios de las Cortes Valencianas (66 escaños). Sin embargo, los 31 diputados del PP y los 13 de Ciudadanos (entonces bajo el liderazgo de Toni Cantó) bloquearon cualquier intento, por lo que no se llegó a plantear iniciativa parlamentaria alguna.

Descomposición de Ciudadanos

Ya en la segunda legislatura de Puig (2019-23) la relación de fuerzas cambió en el Parlamento autonómico y el PP pasó de 31 a 18 diputados por lo que su posición de bloqueo quedaba reducida a un pacto con Vox (10), que no era suficiente, y todo quedó a expensas de un Ciudadanos en plena descomposición (18 escaños). La formación naranja registró fugas de diputados que se pasaron al grupo de no adscritos, mientras que Mamen Peris trataba de pactar con Puig la rebaja del listón electoral al 3%.

No pudo ser finalmente por las deserciones continuas en Ciudadanos y el paso pactado de algunos de sus diputados al PP para la siguiente legislatura (como su portavoz Ruth Merino). La iniciativa no se llegó a plantear, de nuevo, porque Puig no quería la foto de un PP ganador de ese pulso. Fue la ocasión en la que más cerca se ha estado de bajar el listón electoral y el beneficiado hubiera sido Podemos.

Jorge Rodríguez

Esa intentona ha vuelto durante la presente legislatura de la mano de Ens Uneix, el partido que apoya la Presidencia del PP en la Diputación de Valencia, aunque sea de origen socialista (es una escisión del PSPV). La rocambolesca operación en la corporación provincial tiene su origen en el castigo que el presidente de Ens Uneix, Jorge Rodríguez, quiso infligir a sus excompañeros –que lo expulsaron por un proceso judicial en el que se vio envuelto cuando era presidente de la Diputación– y que finalmente quedó en nada.

Aquella venganza ya se cobró y Rodríguez –que ahora quiere dar el salto con una plataforma de partidos de corte local, Unión Municipalista, a la política autonómica– ha reavivado la propuesta de la rebaja del mínimo para acceder a las Cortes Valencianas del 5% al 3%.

Lo ha intentado a través de una Iniciativa Legislativa Popular presentada ayer en la Cámara autonómica que el PP no apoyará y para lo que ha modificado, a través de la Ley de Acompañamiento, los temas que no se pueden proponer a través de una ILP. La reforma de la Ley Electoral queda excluida.

Rebaja o ruptura

Rodríguez, ante esa postura, amenaza ahora al PP con romper su pacto en la Diputación que "por primera vez está en serio riesgo", según explicaba ayer. Advierte que la reconciliación con el PSOE valenciano después de esta decisión de los populares se ha acelerado exponencialmente.

El grupo popular en las Cortes Valencianas quiere sentarse y hablar con Jorge Rodríguez aunque su decisión de no rebajar el listón electoral está tomada. Es un diálogo estéril en esta materia.

Capacidad de bloqueo

Es más, al margen de la descartada ILP, no prosperará ninguna iniciativa parlamentaria, ya que en esta legislatura los 40 escaños del PP son suficientes para bloquear la reforma de la Ley Electoral, aunque se sumaran el resto de grupos de la Cámara. Vox, tampoco quiere esa rebaja, y suma 13 escaños, pero el PP se basta sólo por sí mismo en este mandato.

Mantener el listón electoral en el 5% de los votos emitidos a nivel autonómico complica mucho la tarea de Unión Municipalista y Jorge Rodríguez podría tener la excusa para romper su pacto con el PP en la Diputación de Valencia dentro de unos meses. Será, todo apunta, a una venganza en dos actos, ya que el PP (como el PSOE) también solicitó pena de prisión para él durante el proceso judicial.

Otro partido que puede resultar damnificado es Podemos que intenta revivir de la mano de Irene Montero a nivel nacional y en la última cita electoral no alcanzó el 5% requerido en la Comunidad Valenciana. Parece difícil que en 2027, si no hay adelanto electoral, lo consiga esta formación. Las fuerzas de izquierda parecen arremolinarse en torno al PSOE y a Compromís, estos últimos renacidos después del desgaste sufrido en la dana por los socialistas.

Las Cortes Valencianas tendrían así a PP, Vox, PSOE y Compromís como los cuatro grupos con representación en la Cámara, como en la presente legislatura. La entrada de otras formaciones estará muy cara si no hay un desplome descomunal de populares y socialistas que en épocas pasadas de hundimiento sí han propiciado la entrada de otros partidos coyunturales o que siempre están al límite del listón exigido.