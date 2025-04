La número 2 de Mazón: "Bernabé tiene dos caras: ante la juez, donde dice la verdad, y ante los medios, donde manipula”

La vicepresidenta y portavoz de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha explicado hoy tras la reunión del pleno del Consell que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, "tiene dos caras: una ante la juez, donde dice verdad, y otra ante los medios de comunicación donde manipula y tergiversa".

Camarero se ha referido así a las declaraciones de Bernabé ayer a su salida del juzgado en las que manifestaba que la declaración del nivel 0 de Alerta Hidrológica implicaba la monitorización por parte del Gobierno valenciano de los barrancos a través de los bomberos forestales. "La responsabilidad de la vigilancia y de emitir los avisos es de la Confederación Hifrográfica del Júcar (CHJ) porque el Plan especial de Inundaciones en el punto 4 establece las actuaciones y obligaciones de la Confederación", ha replicado.

Responsabilidad de la CHJ

Ese punto especifica que la Confederación debe "proporcionar al Centro de Emergencias autonómico a través de sus servicios los datos en tiempo real, informar de los incrementos relevantes en los caudales, recomendar a la dirección del Plan la activación de la Alerta Hidrológica –que es lo que se produjo–, presentar aquellos datos que describan el estado hidrológico e informar a la Delegación y Subdelegación del Gobierno, cosa que parece ser que según dijo ayer la delegada no se hizo".

La portavoz del Consell se ha preguntado "por qué la Confederación Hidrográfica del Júcar no informa a la delegada del Gobierno, porque Emergencias sí cumple con su obligación". Ha insistido en "por qué la Confederación que es la responsable de las mediciones no cumple con su obligación y no informa del incremento del caudal".

"Llevamos diciendo cinco meses y medio que hay un silencio letal desde las cuatro y cuarto hasta las siete menos cuarto (de la tarde del dia 29) desde que pasa de 28 a 1.600 metros cúbicos por segundo el caudal del barranco del Poyo. Y mientras tanto la Confederación Hidrográfica del Júcar está en un silencio letal", ha reiterado Camarero.

Bernabé no estaba informada

Ha ido más allá en sus críticas hacia Pilar Bernabé de quien ha dicho que "ayer dijo que estuvo desconectada 24 horas porque no es sólo durante esas dos horas y media, sino que la responsable de las agencias estatales está desconectada durante todo el día como confirma a la juez".

"Parece raro que la responsable de las agencias no tenga información de las agencias", ha indicado la portavoz del Consell quien recuerda que cuando Bernabé señala ante la juez que el presidente de la CHJ, Miguel Polo, "alerta en el Cecopi de que la presa de Forata puede colapsar y eso provocaría un daño indeterminado, pero enorme en vidas humanas, y llamó al presidente de la Confederación para preguntarle sobre qué está diciendo ¿quiere decir que hasta que el presidente de la Confederación no dice eso en el Cecopi no ha llamado a la delegada del Gobieno para informar a su jefa de lo que se puede producir?".

Ha preguntado igualmente si eso quiere decir también que "cuando la alcaldesa de Paiporta llama a la delegada del Gobierno, que está viendo en la televisión el desbordamiento respecto al barranco del Poyo, no ha tenido una llamada del presidente del Confederación cuando ella es su jefa y, como dice, la responsable de coordinar las agencias estatales. Es extraño cuando menos que la responsable confirme en sede judicial que no tenía información sobre Forata y sobre el barranco del Poyo".