Mazón gana oxígeno en la legislatura: acuerdo con Vox para aprobar los Presupuestos

La estabilidad de la legislatura en la Comunidad Valenciana ha dado un paso definitivo. Carlos Mazón ha logrado desatascar el acuerdo con Vox para la aprobación de los Presupuestos para 2025 y gana firmeza en su mandato pese a la difícil situación que vive tras la gestión de la dana. El pacto ya es oficial. Ese acontecimiento le ha valido la crítica acerada de la oposición (que pide elecciones anticipadas) y las dudas de la dirección nacional de su partido que vive un continuo interrogatorio sobre el futuro del presidente de la Generalitat.

Sacar adelante las cuentas autonómicas en este contexto era algo con lo que muy poca gente contaba a estas alturas. Es más, las reuniones venían sucediéndose desde el pasado mes de diciembre sin que se produjeran avances significativos. Fruto de ello, el Gobierno valenciano prorrogó los Presupuestos de 2024 y ha ido blindando los apartados para atender la emergencia que ha supuesto la gota fría en todos los sectores de las poblaciones afectadas.

El líder de Vox, Santiago Abascal, no tenía prisa y sus negociadores manteníanlas exigencias para que Vox apoye con sus 13 escaños en las Cortes Valencianas unos Presupuestos que son bastante delicados. Finalmente, será así.

Un aval de legislatura

El portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha mantenido encuentros con el portavoz del PP en la Cámara autonómica, Juanfran Pérez Llorca. Y en paralelo se han desarrollado encuentros desde el Gobierno valenciano con la cúpula de Vox que han contribuido a sellar el acuerdo.

Carlos Mazón, quien ha estado al tanto del estado de las conversaciones y participado en alguna de ellas en primera persona, obtiene, sin duda, un aval para continuar su mandato. Sus encuentros con cargos nacionales de Vox han sido discretos pero al final han resultado efectivos y el pacto global alcanzado ha contado previamente con el aval de la dirección nacional del PP.

Cuestión distinta es cómo evolucionará el proceso judicial en el que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha apuntado su intención de imputar a Mazón (para lo que debería dar traslado de la causa al Tribunal Superior de Justicia valenciano) y de qué manera afectaría esto a su futuro. En cualquier caso, esa circunstancia parece aún lejana en el tiempo y para la fase muy postrera de la legislatura.

Aprobar los Presupuestos implica devolver a Mazón una iniciativa en la gestión que había perdido desde el pasado 29 de octubre donde ha ido siempre a rebufo de los acontecimientos y sacar adelante la ley más importante transmite un avance que la dirección nacional del PP lleva semanas esperando para fortificar su argumento de que el presidente valenciano está "centrado en la reconstrucción".

La realidad incontestable es que Abascal estaba cómodo en esta larga interlocución en la que su partido mantenía una posición de ventaja al depender el PP de su apoyo externo para aprobar las cuentas. Las exigencias sobre la Agenda 2030 y la inmigración (con el reparto de los menores no acompañados) eran dos de sus mayores exigencias, junto a una vuelta de tuerca en materia lingüística, y aún esperan dar alguna vuelta de tuerca durante la presentación de enmiendas a los Presupuestos.

Vox va bien en las encuestas y ha exprimido esta situación. La dirección nacional envió a Montserrat Lluis a Valencia el pasado miércoles para valorar la crisis de esta formación en el Ayuntamiento de Valencia y también para hacer seguimiento del tema de los Presupuestos y se empezaron a mover las fichas. Del optimismo moderado se pasó al avance realmente determinante el pasado viernes que hoy se ha anunciado.

Tramitación parlamentaria

Las Cortes Valencianas ya han aprobado el calendario para el actual periodo de sesiones, tras un cambios de fechas, porque se estaba a expensas de los Presupuestos. Ahora, habrá otro cambio para dar cabida al debate sobre las cuentas.

Las dos semanas inhábiles del mes de abril y la tramitación parlamentaria de cerca de mes y medio que se necesita para sacar adelante los Presupuestos (en comisiones y en el pleno) hace pensar que se podrán aprobar a finales de mayo o principios de junio, con medio año por delante para conseguir un grado razonable de ejecución.

Esta luz verde para los Presupuestos de 2025 permiten a Mazón, en caso de no poder acordar los de 2026 con Vox, tener una prórroga sobre la base del actual ejercicio que en gran porcentaje no podrá ser aplicado. PSPV y Compromís no quieren ni oir hablar de apoyar los de este año ni los del siguiente, si Mazon sigue en el cargo, por lo que los Presupuestos de este año pueden 'convertirse' en los del 2026.

El Gobierno valenciano tiene asumido, eso sí, que a pesar de la aprobación de su política presupuestaria, que sin transferencias del Estado (que no las va a haber) toda la generación de crédito para atender la emergencia de la dana se hará con cargo a deuda agravando la situación de las ya tensionadas arcas de la Administración autonómica valenciana.