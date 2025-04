Mazón denuncia el abandono de Sánchez: "Los valencianos ya hemos entendido lo del no es no"

Carlos Mazón ha denunciado hoy durante la sesión de control en las Cortes Valencianas el abandono al que está sometiendo Pedro Sánchez al pueblo valenciano tras la dana: "Los valencianos ya hemos entendido lo del no es no", ha indicado. La negativa del Gobierno de España a múltiples peticiones de ayudas tras la dana no son defendibles, según critica el jefe del Consell.

La intervención del portavoz socialista, José Muñoz, ha abierto la caja de los truenos cuando ha aludido al "hermano de Mazón" (no el familiar sino laboral) al que se destina una inversión del Gobierno valenciano para una reforma del edificio de la Cámara de Comercio de Alicante, donde Mazón está en situación de excedencia.

Hermanos de Sánchez y Puig

El presidente valenciano ha afeado a Muñoz que "usted me hable de hermano y dineritos tiene gracia". Y ha recordado que tanto Pedro Sánchez como Ximo Puig tienen la plaza en Extremadura y las ayudas a sus familiares, respectivamente, judicializadas.

Y ha explicado que, mientras PSOE y Compromís se han dedicado en otra sesión de control a pedir su dimisión, "nosotros estamos trabajando en la reconstrucción y recibiendo negativas del Gobierno de España".

Falta de colaboración

Mazón ha destacado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha negado a aprobar exenciones fiscales para las víctimas de la dana, reparar centros de salud, abrir unidades mentales o ayudas al transporte público. "La respuesta ha sido no", ha señalado Mazón, al tiempo que ha lamentado que no se incluya en la lista de ayudas estatales a un total de 28 municipios pese a las peticiones reiteradas del Consell.

Parafraseando a Sánchez, Mazón ha indicado que: «No es no, qué parte del no, no han entendido. Los valencianos ya lo hemos entendido y lo estamos sufriendo».

Campañas de odio

Tanto el grupo socialista como Compromís han vuelto a pedir la dimisión de Mazón por su gestión de la dana y han reclamado que declare ante el juzgado de Catarroja y también que diga dónde estaba a las siete de la tarde del día 29 de octubre.

Mazón ha reiterado que están trabajando para la reconstrucción y lamenta que Compromís esté "alimentado campañas de odio" que han derivado en "amenazas de muerte para mí y la vicepresidenta".

Por lo que respecta a los whatsapps que se han conocido de su ex número 2 de Emergencias, Emilio Argüeso (que mañana declarará ante la juez, al igual que la exconsellera Salomé Pradas) ha manifestado que "lo que demuestran es que estábamos actuando en la cuenca del Magro con la información que teníamos, información que el Gobierno de España nunca ofreció sobre el barranco del Poyo".