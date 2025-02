Mazón confirma que llegó a las 20.28 horas al Cecopi: "9 horas antes que la delegada del Gobierno"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazon, ha explicado hoy que el día de la riada del 29 de octubre llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) a las 20.28 horas. También ha desvelado que entre la comida de trabajo que mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana en el Ventorro y su llegada al centro de Emergencias de La Eliana "estuve en el Palau perfectamente informado".

Mazón, que ha realizado estas declaraciones antes de acudir a una conferencia del vicepresidente segundo de su Gobierno, Francisco José Gan Pampols, considera que ha sido víctima de una campaña de descrédito en la que "durante cuatro meses se han dedicado a llamarme asesino y sinvergüenza".

El jefe del Consell ha explicado que "tenía ganas de explicar esto" pero asegura que quería hacerlo después de enviar la respuesta a la jueza que centraliza las actuaciones de la dana por "respeto al proceso judicial".

Y ha negado que minitiera en las Cortes Valencianas cuando dijo que se desplazó pasadas las 19 horas al Cecopi. "No entiendo el cambio de versión. A las 20.28 es después de las 19.30, es un hecho fáctico".

Bernabé, 9 horas después

La llegada al Cecopi de Mazón se produjo, según el presidente autonómico, "9 horas antes que la delegada del Gobierno", Pilar Bernabé, de quien ha dicho que estaba conectada de forma telemática y ha cuestionado si la codirectora del mando de la emergencia podía dirigir "desde el plasma".

Le ha recordado a Bernabé que en su día aseguró que "me vio que al llegar al Cecopi hice un aparte para ser informado y que retrasé la toma de decisiones" y ahora se demuestra, afirma, "que es falso que me esperaran para enviar el ES-Alert y es falso que estuviera incomunicado". Y ha agradecido que "varios directores de medios de comunicación me hayan llamado para pedirme disculpas" por esta cuestión.

También ha recordado que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, "no asistió nunca" de manera personal al Cecopi y ha remarcado su responsabilidad por "no informar de lo que pasaba en el barranco del Poyo". Ha indicado que "no alertó del Barranco del Poyo, que es lo que ha motivado la inmensa mayoría de las víctimas".

A futuro, Mazón ha explicado que "imagino que ahora el giro de guión es que la orden la pude dar por teléfono y que la di a última hora. Ese es el nuevo giro que tiene la misma credibilidad que cuando la delegada del Gobierno me dice que me vio autorizando el envío del Es-Alert".