Las autoridades no descartan que se puedan localizar nuevos cuerpos de la Dana atrapados en vehículos

Acaban de cumplirse tres meses del paso de la Dana que desató la tragedia en Valencia y las autoridades no descartan que la cifra oficial de fallecidos, que actualmente se ubica en 232 (224 en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucia), pueda incrementarse. Además de la búsqueda de desaparecidos, una de las gestiones más sensibles a las que se enfrentan los efectivos desplegados en las zonas más afectadas es la recuperación de vehículos, donde podrían localizarse más restos mortales, así como en áreas donde aún se concentra una gran acumulación de lodo y desechos.

Según ha podido saber Vozpópuli, a través de fuentes próximas a la gestión de la emergencia, los efectivos participantes en las labores trabajan con “máxima cautela” ante la posibilidad de que se puedan localizar nuevos restos mortales. Oficialmente hay tres desaparecidos (que pasados los 3 meses ya se consideran como fallecidos), pero la magnitud de la tragedia obliga a actuar con “prudencia” y no dar ninguna cifra por cerrada.

4 metros de altura

Estas mismas fuentes sostienen que “nadie puede asegurar” lo que hay dentro de los vehículos que aún permanecen atrapados en zonas alejadas de núcleos urbanos y que están sepultados por el lodo. Apuntan a áreas donde hay “hasta cuatro metros” de ramas y desechos compactados, “más otros cuatro metros” de lodo solidificado, donde probablemente se puedan encontrar más vehículos que los que ya se han trasladado a los cementerios de coches que salpican la zona cero de la tragedia.

Esta es una de las hipótesis que sostiene la familia de Elisabet Gil, una de las tres personas que oficialmente están desaparecidas: “El día que hallen el coche, la encontrarán a ella”, apuntaba su tío en declaraciones recogidas por ABC. Los otros dos desaparecidos son José Javier Vicent y Francisco Ruiz. Al menos, esa es la estadística que figura sobre el papel. “Podría haber más casos que no se hayan denunciado”, apuntan las fuentes consultadas por este diario.

Barranco del Poyo y el Turia

Y es que hay zonas del barranco del Poyo y del cauce del Turia agua arriba de la ciudad de Valencia que acumulan muchos restos de las riadas que todavía no han podido examinarse con el máximo detalle. Sí se han repasado las principales zonas hasta tres veces y no hay más vehículos visibles (los que están en la superficie han sido examinados pero aún no se han podido retirar).

Por lo tanto, los efectivos dedicados a las labores de búsqueda están centrados con sistemas de geolocalización para ver dónde se desplazaron con más fuerza las enormes masas de agua y depositaron más residuos que pueden camuflar vehículos que aún no han sido localizados (entre los más de 130.000 arrastrados).

No hay ninguna confirmación de que realmente haya cadáveres sepultados, pero tampoco puede descartarse la hipótesis. Es por eso que los efectivos desplegados trabajan con “extremo cuidado” en estas zonas afectadas, “prácticamente retirando” el material “hoja por hoja” para que, en caso de localizar nuevos restos mortales, éstos no resulten dañados. Unas labores de recuperación en las que ya es difícil contar con el apoyo de equipos cinológicos –perros de rescate– debido al avanzado estado de descomposición de elementos naturales, con la consecuente distorsión olfativa que supone para los animales.

La posibilidad de que haya personas cuya desaparición no se ha notificado es también una opción que se contempla, ya que había certeza de que en el momento de la triple riada que asoló la provincia había personas sin hogar y en el ejercicio de la prostitución que pudieron ser afectados. La situación de desarraigo que padecen evitaría que su desaparición fuera denunciada, por lo que se mantiene la máxima cautela hasta repasar todas las zonas que faltan por repasar exhaustivamente.

Nivel 2 de emergencia

En estas labores participan efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de las Fuerzas Armadas o de los Bomberos. Hasta la fecha, 30.000 militares han participado en las diversas rotaciones en la Comunidad Valenciana. El despliegue militar se mantendrá mientras que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) mantenga el nivel 2 de emergencia.

Las fuentes consultadas por este medio no contemplan que el Cecopi baje ese nivel de emergencia en los próximos días, ya que hay numerosos municipios que aún tienen muchas necesidades básicas por cubrir.