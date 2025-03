La juez de la dana insiste en la falta de respuesta de Emergencias para alertar sobre el barranco del Poyo

La juez que investiga la gestión de la dana ha reiterado en un auto la falta de respuesta de Emergencias de la Generalitat Valenciana al no alertar a la población mientras el barranco del Poyo se desbordaba y defiende la necesidad de citar como investigados de la exconselleria Salomé Pradas y el entonces secretario autonomico, Emilio Argüeso.

La titular del Juzgado de instrucción 3 de Catarroja se pronuncia así ante la petición de la defensa de Argüeso de que le informe sobre qué se le acusa alegando indefensión al no conocer la totalidad de la causa. La instructora insta a Argüeso a que recurra el auto en vez de pedir una aclaración sobre el mismo y le recuerda que en la secretaría del Juzgado tiene toda la documentación.

Nuria Ruiz Tobarra indica en su respuesta a la petición del letrado del exsecretario autonómico que "el auto es consecuencia de las declaraciones de familiares y testigos, informes y documentación obrante en la causa en el momento de su dictado. Se detallan algunos, no la totalidad, de los casos. La causa sigue avanzando y se suman, no sólo nuevas declaraciones, sino también nuevas pruebas que confirman la procedencia de lo ya resuelto, la imprescindible citación como investigados de Salomé P .T. y de Emilio A.T..".

Inexplicable ausencia de respuesta

Respecto de los indicios recogidos en ese auto del pasado10 de marzo "ya señalaba la ingente información de que se disponía por la Administración Autonómica, la AEMT, el 112, la CHJ, los medios de comunicación, lo que hacía inexplicable la ausencia de respuesta por parte de la misma, la ausencia de avisos a la población, en cualquier lugar donde pudieran encontrarse, en la calle, en el trabajo, de camino a casa en sus coches, en los domicilios o en residencias de la tercera edad".

En la respuesta de la juez al abogado de Emilio Argüeso se recuerda que se recibieron "los audios de las llamadas al 112 relativos al fallecimiento del marido y dos de los tres hijos" de una familia en la que la mujer y el único hijo que sobrevivió alertaban de la situación en la que se encontraban sus familiares. Su hijo Jose Enrique dice: “No pueden salir por la cantidad de agua, se han quedado atrapados dentro de la casa, si salen se los lleva el río”. Dice una y otra vez: “Es de Chiva, es de Chiva, pertenece a Chiva", aclara la juez.

"Se los está llevando el río"

En el auto se explica que cuando le preguntan si necesitan un rescate inminente indica que “hay un río detrás, que se ha llenado y corre el agua un montón y no pueden salir de la casa. Les llega el agua por la mitad de la altura de la mesa y no pueden salir” y cuando le preguntan desde Emergencia dónde se encuentran los atrapados explican que en cnjiva y que “no, no, no se los está llevando el río, están dentro de la calle, están que no pueden salir ni nada".

La operadora del 112 cuestiona si hay riesgo y le indican que "sí, de que se ahoguen, si salen de la casa se los lleva el río. Está inundado, están inundados”. Y en una segunda llamada telefónica cuando le inquieren desde el 112 al hijo sobre si el agua les llega por encima de la rodilla, contesta: “Sí, por encima de la mesa del comedor. Un metro, un metro y medio. Se están ahogando mis padres en el chalet”.

La hermana de la mujer atrapada también llama al 112 y dice que manden un helicóptero, al tiempo que explica que "en el río, que hay cuatro personas enganchadas a una ventana, que el río se ha desbordado y en una esquina están cogidas de una ventana, que se los va a llevar el agua de un momento a otro, a los cuatro”. La primera de las llamadas se produjo a las 17.10 horas la última a las 17.51 horas.