El Gobierno valenciano presentará los Presupuestos el 4 de marzo sin tener el apoyo cerrado con Vox

El Gobierno valenciano que encabeza Carlos Mazón presentará el próximo martes 4 de marzo sus Presupuestos para este año que encallaron, primero por la DANA, y después por la dificultad de encontrar el respaldo necesario en las Cortes Valencianas.

Esa duda persiste, ya que el PSOE y Compromís se han desmarcado de las cuentas autonómicas y votarán en contra. Los 40 diputados del PP son insuficientes y por ello necesitan a Vox (que tiene 13 diputados) para superar el trámite parlamentario que exige alcanzar los 50 votos.

Siguen las negociaciones

El portavoz de la formación que lidera Santiago Abascal en la Cámara autonómica, José María Llanos, ha asegurado hoy que las negociaciones con el PP "siguen y se pueden considerar fructíferas", aunque asegura que "no les puedo adelantar que hasta el día 4 no se sabrá", la decisión de Vox.

Es más ha vaticinado que ese apoyo o no a los Presupuestos no se sabrá "incluso hasta el final, porque estoy seguro de que vamos a presentar enmiendas y no les puedo adelantar nada".

La principal duda radica en saber si el PP aceptará esas enmiendas que, a buen seguro, tendrán que ver con medidas contra la inmigración ilegal y con la libertad de elección de la lengua en las escuelas, entre otras cuestiones.

Llanos también ha reconocido que "somos un partido unido", por lo que si finalmente Santiago Abascal deja caer los Presupuestos de los Gobiernos regionales gobernados por el PP que necesitan el apoyo de Vox, acatarán esa decisión.

El PSOE recela

El portavoz de los socialistas valencianos en las Cortes, José Muñoz, ha preguntado a Mazón, por su parte, “qué le ha pedido la extrema derecha para que le apoye sus Presupuestos”. Presuponiendo que Vox dirá sí a las cuentas autonómicas para 2025, Muñoz ha indicado que "el balón de oxígeno que le da Vox a un presidente amortizado nos saldrá caro a los valencianos y valencianas”.

La representante del Grupo Popular, Laura Chulià, ha destacado la importancia de estos Presupuestos "para la reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras las riadas del pasado mes de octubre y para garantizar la prestación de los servicios esenciales en un contexto marcado por la falta de financiación del Gobierno de España”.

Sin FLA

Chuliá ha recordado que “por primera vez en 12 años, el Gobierno de Sánchez ha suprimido el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario, lo que supone que la Comunidad Valenciana disponga de 3.000 millones de euros menos para financiar los servicios públicos esenciales”.