Familiares de fallecidos por la dana se reúnen con Mazón: "Aunque tarde, nos ha tratado como personas"

Un grupo de tres familiares de victimas mortales de la dana del pasado 29 de octubre se ha reunido con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien han agradecido que "aunque tarde, nos ha tratado como personas. El tono ha sido muy respetuoso". Este era el testimonio de Susana, esposa de José Ruiz Torrecilla, uno de los fallecidos en la riada, a su salida del Palau.

Mazón siempre ha defendido que tiene las puertas abiertas para todos los familiares de las víctimas y, según ha podido conocer Vozpópuli, ha tenido contactos con algunos de ellos tras las primeras semanas después de la riada. El encuentro de hoy no estaba programado y los tres familiares de fallecidos han acudido al Palau de la Generalitat, como en otras ocasiones, para hacer notar su descontento.

Hoy, sin embargo, el presidente sí ha atendido su petición de reunirse con ellos y durante una hora han estado intercambiando sus impresiones sobre lo sucedido en aquella jornada en uno de los salones del Palau. El ambiente, según fuentes consultadas por este medio, ha sido de "empatía y escucha" por parte del presidente valenciano, algo que ha corroborado Susana: "Ha escuchado todo lo que le hemos dicho y nos vamos a poner en contacto con él para que vengan todos los familiares de las víctimas".

Todos se reunirán con Mazón

Esas visitas se harán en grupos de cuatro o cinco personas hasta que se reunan todos los familiares con el jefe del Consell. "Ha sido muy amable, otra cosa es que estemos de acuerdo o no", ha explicado la familiar de José Torrecilla, quien ha reiterado que la recepción con Mazón "ha tardado mucho, pero más vale pronto que nunca. La crítica que tenía hacia él es que no diera la cara. Luego ya se dirimirán las responsabilidades".

Preguntada por si le ha pedido perdón el presidente valenciano, ha explicado que "no se lo he pedido y yo no soy nadie para dirimir esas responsabilidades, lo que sí le he pedido es que las alertas sirvan para que no haya más muertos". Y sobre qué les ha comentado sobre dónde estuvo Mazón el día de la dana ha asegurado que "lo que ya sabíamos por los medios de comunicación. A mí nada de lo que ha dicho me ha parecido nuevo".

Que no vuelva a pasar

También se ha reunido con el presidente autonómico valenciano, Juan José Monrabal Ibáñez, vecino de Catarroja, y que perdió a su madre de 84 años en el episodio de lluvias torrenciales. Ha pedido "que limpien los barrancos desde Utiel hasta la zona de Catarroja para que esto no nos vuelva a pasar, vamos a evitar tener más muertes".

En cuanto a si Mazon les ha pedido perdón ha indicado que "sí que nos ha pedido perdón y se ha portado como un hombre. Nos ha pedido perdón por todas las cosas que han pasado". Además, ha confirmado que no ha pedido su dimisión porque "lo que le he dicho es que vengo no solo a por él, la misma culpa tiene Compromís, como el PSOE, como Vox, y como todos los que han estado aquí desde el año 1780 cuando el señor Cabanilles ya dijo las zonas inundables y ninguno de todos los políticos que ha habido desde entonces hasta ahora han hecho nada".

"Han estado construyendo en zonas inundables sabiéndolo ¿Qué pasa? Que ahora los que tenemos el problema somos los vecinos que estamos viviendo en esas zonas y ahora lo que pedimos son soluciones como en Holanda que es un país que está viviendo bajo los niveles freáticos y no tiene inundaciones. Vamos a estudiar, pongámonos un poquitín la cabeza en lo que nos tenemos que poner y vamos a hacer que la gente no vayamos a perder más vidas".

El hijo de la vecina de Catarroja que falleció ha negado que este gesto de Mazón le reconforte "pero veo que por lo menos ha dado un poco un paso hacia adelante, que eso es lo que tiene que hacer, no él, cualquier político. La actitud del presidente, pues ya te digo, con la cara con lloros, porque tenía la cara..., pues afectado".

Saber la verdad

"Es normal, yo también estoy muy afectado, he perdido a mi madre, hay gente que ha perdido a muchos familiares y por mucho dinero que se nos de, da lo mismo el dinero, yo cuando llega un martes, un viernes y voy al mercado de Catarroja y quiero ir a casa de mi madre ya no me atrevo a ir, no tengo cojones a entrar en casa de mi madre", ha proseguido.

Ha reflexionado que el encuentro ha sido "un poco tarde, podía haber sido antes, pero hay que saber también cuando una persona, porque sean políticos, también tienen que tener corazón humano, y yo hoy le he visto que tiene un poquitín de corazón, por eso le he dicho que haga el favor de ayudarnos" y ha finalizado pidiendo que "no nos mientan , lo único que quiero es la verdad, la verdad, la verdad, ¿sabes?".