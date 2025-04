La exconsellera Pradas, ante la juez: "El ES-Alert no se retrasó por Mazón" y lo validó el Gobierno

La delaración de Salomé Pradas ante la juez instructora del caso sobre la gestión de la dana en Valencia se ha alargado durante casi tres horas y la exconsellera ha asegurado que "el ES-Alert no se retrasó por Mazón" porque no dependía de él que se enviara. Ha confirmado así que la presencia del presidente de la Generalitat en el Cecopi a partir de las 20.28 horas no condicionó el aviso a la población sobre la posible rotura de la presa de Forata.

Esa cuestión la ha dejado clara: "no tuvimos información del Barranco del Poyo" por lo que toda la atención de los técnicos se centro en el posible colapso de esta obra hidráulica que, finalmente, no se produjo.

Pradas, en contestación a su abogado –al único al que ha contestado en este momento incipiente de la instrucción– afirma que el retraso fue por el proceso técnico que se retrasó. En concreto, asegura que el borrador de la alerta "lo propuso el señor Suárez (Jorge) que incluso propuso un contenido" y a continuación "se inició un debate técnico entre Suárez y Basset (José Miguel) en cuanto a la idoneidad, el contenido (que no sea alarmante) y el ámbito geográfico. Se decidió que ese mensaje fuera a toda la porovincia porque se querían evitar desplazamientos".

El Cenem lo validó

En su declaración, Pradas ha recordado que "el protocolo dice que es competencia del Estado. El Cenem puede emitir alertas a todo el territorio nacional en el caos necesario" y ha afimrado que "caluclo que tardó una media hora entre que se introduce el texto, se valida y se solicita la verificación del Cenem".

El Cenem es el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de la Dirección General de Protección Civil dependiente del Ministerio del Interior que lidera Fernando Grande-Marlaska.

También ha explicado que "yo propuse la evacuación de los municipios que podían estar afectados por la ruptura de la presa de Forata, pero me dijeron que podía ser contraproducente".

Argüeso, sin responsabilidad en el nivel 2

El subdirector autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ha declarado a continuación de Salomé Pradas y también ha contestado exclusivamente a las preguntas de su abogado. Ha explicado que la exconsellera "decide declarar la situación 2 (de la Emergencia) y concovar el Cecopi. A las 15 horas le dijo a Suárez (Jorge), que lo hiciera".

"Cuando se convoca el Cecopi dejo de tener competencias al pasar del nivel 1 al 2", ha indicado. Ha recordado que el Comité de Dirección está constituido por la consellera y la delegada del Gobierno "de facto, daban ambas las órdenes. El 75% de técnicos son de la Administración central por lo que incluso mandaba más la Administración central".