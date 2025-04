El ex número 2 de Emergencias de Valencia entrega a la juez sus whatsapps: "Los barrancos están a punto de colapsar"

Emilio Argüeso, exnúmero dos de Emergencias, advirtió a las 14.44 horas del día 29 de octubre, cuando tuvo lugar la catastrófica dana, que la situación en algunos municipios era caótica. De hecho, mandó un mensaje a la consellera de Igualdad y vicepresidenta, Susana Camarero, en el que le dijo: "Los barrancos están a punto de colapsar". Este es uno de los mensajes que Argüeso intercambió el día de la riada con Camarero y que su letrado ha incorporado al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja a través de un informe pericial al que ha tenido acceso Europa Press.

El informe, elaborado por un informático, contiene un análisis técnico sobre una serie de chats mantenidos a través de la app WhatssApp entre Argüeso y otras autoridades como Camarero; la exconsellera de Justicia Salomé Pradas; técnicos de Emergencias, diversos alcaldes y responsables de Fuerzas de Seguridad. También contempla una relación de llamadas telefónicas recibidas en el móvil de Argüeso los días 28, 29 y 30 de octubre y los movimientos que efectuó con su vehículo.

Respecto a los chats, hay uno que mantiene Argüeso con Camarero y otros participantes en el que le indica que ese mediodía del 29 de octubre está en Carlet y "la cosa se está poniendo muy fea". Seguidamente, añade: "Está lloviendo con gran intensidad y con mucho aparato eléctrico", y apostilla: "Los barrancos están a punto de colapsar". Camarero le responde: "Si necesitas algo, nos dices". Más tarde, a las 17.22 horas, la vicepresidenta indica: "Se está complicando zona Utiel Requena. Si tenemos algo allí me decís. Estar pendientes, por favor".

El mismo 29 de octubre, también hay una relación de chats entre Argüeso y Pradas en la que la exconsellera le pregunta si ha hablado con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, por el cierre de colegios -a las 9.25 horas- y éste le confirma que no: "Ya le he dicho que si hay cambio me has ordenado que se lo vaya diciendo", le comenta. A las 12.58 horas Argüeso le pasa a Pradas un parte metereológico, con la situación 1 de Emergencia, y en el que le apunta: "Se solicita a BCV movilizacion de Bomberos Forestales por alerta hidrológica en zonas: Rio Magro, area puente de Carlet y Barranco Poyo, areas Torrent, Picanya, Paiporta. Confirman movilización, pendiente de que confirmen unidades asignadas".

En otro de los múltiples mensajes de ese día, en esta ocasión entre Argüeso y el alcalde de Sedaví, este último le dice, a las 18.57 horas: "Por favor podéis mirar si pueden venir policías de otros pueblos. Nos hace falta gente", a lo que el exnúmero dos de Emergencias contesta que le manda 10.

En un chat de 'Emergencias', Argüeso advertía a las 7.57 horas: "Nos acaba de informar Aemet que van a emitir un aviso de nivel rojo para la zona del litoral sur de Valencia hasta las 12 horas. La precipitación se ha concentrado sobretodo en la zona de la Ribera Alta. Estamos valorando pasar a situación 1 en ésa Comarca, porque empiezan a entrar incidentes de vehículos atrapados. Puerto de Valencia cerrado desde las 7". En el mismo grupo, proseguía -a las 8 horas-: "Acaban de subir a naranja el litoral Norte de Valencia, también observad. En principio hasta las 15 horas. Si os parece bien, subimos a situación 1 en la Comarca de la ribera alta. Hay barranco con nivel elevado a la altura de Alberic y Villanueva de Castellón. Situación 1 ya". A las 8.52 añadía: "Circulación suspendida entre Cullera y Tavernes de la Valldigna (Cercanías)".