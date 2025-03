Génova escenifica su apoyo a Mazón al retrasar el congreso del PP valenciano

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, trasladó este lunes a Mazón el "apoyo y compromiso" de la dirección nacional de los populares al trabajo de reconstrucción tras la dana de Valencia que ha emprendido "pese a todo el ruido".

Así lo ha dicho Bendodo al comienzo de su discurso en el acto previo a la XXVII Interpalamentaria titulado 'Más España, más Europa. Políticas de Vivienda', que se ha desarrollado en el salón de actos del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ).

Esta escenificación de apoyo del PP hacia Mazón, en mitad de la investigación de la juez de la dana y la imputación de la exconsellera Salomé Pradas y del ex numéro 2 de Emergencias, llega también con el aplazamiento del congreso del PP valenciano que tendría que haberse celebrado en julio de este año con el pretexto de centrarse en la reconstrucción de Valencia tras la catástrofe.

Las palabras de apoyo de Bendodo han sido interrumpidas por las decenas de representantes del PP de las tres provincias valencianas que, durante cerca de un minuto, han aplaudido a Mazón, quien se ha levantado a agradecer ese gesto.

En su intervención en este acto de partido en materia de vivienda, Bendodo ha sostenido que la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez es "la peor" del socialista al frente del Ejecutivo dado que "genera expectativas y es un bluf".

En este sentido, Mazón ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "ni venir ni aparecer" por la Comunitat Valenciana después que esta sufriera el desastre natural "más grave de la historia de España", en referencia a la dana del pasado 29 de octubre.

Ha proseguido que va a invitarle próximamente a viajar a la Comunitat Valenciana para pedirle que cumpla con la reconstrucción y contribuya "con una de las tierras más olvidadas" del país, tras sufrir "el momento más dramático y complicado" por la dana del 29 octubre.

Tras recordar que su Consell sí ha aprobado un proyecto de presupuestos para 2025 con las cuentas de la recuperación, "hay otro señor que no ha asumido su responsabilidad" ya que, ha opinado, "la primera misión" de un presidente es "intentar al menos tener presupuestos".

"Si tú no tienes lo que tienes que tener", ha continuado en referencia a Sánchez, "para presentar los presupuestos de la reconstrucción después de la desgracia (del 29 de octubre) es que no mereces ser el presidente del Gobierno de España".

Los empresarios le avalan

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha considerado este lunes que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, debería hacer un esfuerzo para acudir a actos públicos, como las últimas Fallas o la Magdalena de Castellón que se celebra estos días, a pesar de la "presión social" existente tras la dana del pasado 29 de octubre.

Salvador Navarro ha manifestado también que "no es una buena imagen que el presidente de la Generalitat no asista a determinados actos". Así lo ha indicado en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt, preguntado por su opinión respecto a la ausencia del jefe del Consell en actos públicos en las fiestas falleras o en la Romería de Les Canyes este domingo en Castellón y la "situación de presión social y política" hacia él tras la dana.

"La presión social está ahí. Claramente es una presión que es voluntaria, yo no creo que esto esté organizado y hay que reconocer que mientras exista esa presión social, pues no es una buena imagen que el presidente de la Generalitat no asista a determinados actos, sea aquí, en Castellón, en Alicante, o en cualquier otro punto", ha respondido Navarro. Tras ello, preguntado por si Carlos Mazón debería hacer un esfuerzo para asistir a ese tipo de actos, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana ha afirmado: "Así es".

Por otro lado, preguntado por la ausencia de representantes del Gobierno central en la presentación el pasado viernes del Informe de Diagnóstico del Plan de Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana por parte de la Generalitat, el representante de los empresarios ha dicho que no la entiende.

"No la comprendo. Nosotros llevamos trabajando mucho tiempo en que haya consenso, en que haya voluntad de trabajar por distintas partes", ha agregado, al tiempo que ha destacado que "la cuestión electoral aún queda lejos" y ha precisado "ahora no es momento de cortoplacismo" sino "de centrarnos en la reconstrucción, en dar soluciones a los perjudicados".

"No entiendo que no hubiera nadie, nadie absolutamente del Gobierno central", ha insistido Salvador Navarro, además de resaltar que la CEV consiguió "el pasado 3 de marzo, el Día de la Empresa, que se sentaran tanto el vicepresidente para la reconstrucción, -Francisco José Gan Pampols- como el comisionado -en esta materia- por parte del Gobierno -José María Ángel- en la misma mesa redonda y tenemos claro que eso debe seguir así". "Por tanto, que haya una presentación de la situación en términos de coste, de impacto, y que no haya nadie del Gobierno central no presagia nada bueno", ha apostillado Navarro.

El presidente de la CEV ha considerado que se está "en un campo de batalla político" en el que la Comunitad Valenciana es "un experimento" para "el futuro" y ha lamentado que este territorio tenga "otra vez, de nuevo", una "cuestión reputacional importante" que tenemos que resolver como valencianos".

Perjuicio para la imagen de la Comunidad Valenciana

En este sentido, preguntado por si todo esto está afectando a la imagen reputacional de la Comunitad Valenciana, Navarro ha opinado que sí. "Hasta hace pocos días, pocas semanas, todas las noticias estaban centradas en el día 29, no salíamos. Incluso de la propia Presidencia, no salía del propio día 29, cosa que reputacionalmente no es muy positivo", ha comentado Navarro.

No obstante, el presidente de la CEV ha añadido: "Ahora ya se está centrando en la reconstrucción, que es donde tenemos que estar, y yo creo que ese cambio de tendencia es importante, porque lo que sucedió el día 29 lo tenemos todos asumidos, y desde luego reputacionalmente no es una buena marca como Comunitat Valenciana".

Sobre una posible pérdida de inversiones empresariales a partir de la dana, ha señalado que "afecta" porque fuera han llegado a pensar que la zona afectada era "Valencia en toda su extensión". Acciones como Maratón cree que han ayudado a la imagen, pero "mientras las disputas políticas existan, la imagen reputacional de la Comunitat Valenciana está afectada". "No quiero decir que esté en peligro inversiones extranheros, para eso estamos pidiendo que haya capacidad de diálogo entre administraciones", ha puntualizado.

Sobre si cree que deberían celebrarse elecciones anticipadas, ha señalado que son decisiones que como empresario no le competen, pero que como "ciudadano", cree que el Gobierno central y el autonómico no tomarán la decisión porque "se usa el cortoplacismo unos y otros", y no valoran si tienen o no presupuestos aprobados y las consecuencias de ello.

"No es que al Gobierno o al Estado le interese o no tener presupuestos, es que al presidente del Gobierno no le interesa ir a elecciones por cuestiones X, igual que al presidente de la Generalitat no le interesa por cuestiones X", ha comentado.

Recuperación y ayudas a los afectados

Respecto a su opinión sobre el Diagnóstico del Plan de Recuperación Económica y Social presentado la semana pasada, considera que "refleja una realidad de lo sucedido" y ha subrayado que Valencia necesita un "plan Marshall", "el acuerdo de todos los partidos" y "un claro apoyo por parte del Gobierno central".

En este punto, Salvador Navarro ha reiterado su crítica a la falta de ayudas directas del Ejecutivo nacional. "Solo el 9% de esos 16.000 millones de euros son ayudas directas", ha apuntado, antes de lamentar el "nivel bajo de resolución" de los expedientes del Consorcio de Compensación de Seguros.

"Estas situaciones de catástrofe tienen que hacernos valorar que no pueden existir infravaloraciones, tenemos que pagar las cuotas del seguro por su valor original, no podemos permitirnos asegurarnos por debajo del valor", ha agregado.