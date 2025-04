El exjefe de Bomberos afirma que no se esperó a Mazón para la alerta: "No era el responsable"

El exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, asegura que no esperaron la presencia de Carlos Mazón en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para enviar la alerta a la población porque no forma parte del Plan de Emergencias. Esta afirmación es la primera de un técnico, no de autoridades políticas, que se escucha en una institución (en este caso la Diputación) desde el día de la riada.

José Miguel Basset era el mando operativo de la Emergencia, el jefe técnico aunque sin la responsabilidad de la gestión según el Plan de Emergencias que sí se la otorga en el caso de los incendios, y valida la tesis oficial de la Generalitat Valenciana por la que sostiene que la gestión de la dana no estuvo condicionada por la presencia tardía de Mazón en el Centro de Emergencias. Es algo que ya habían corroborado con anterioridad el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó o la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, entre otros.

"Todos sabemos según el Plan de Emergencias que el presidente de la Generalitat no es el responsable de ese plan, no lo es. La consellera de Emergencias es la responsable desde el minuto cero", explica Basset a preguntas del portavoz del PSOE, Carlos Fernández Bielsa e insistía en que "no era responsabilidad de Mazón enviar la alerta. Que estuviera, o no, no es vinculante".

El jefe técnico de la Emergencia, que estuvo desde el primer día en la sala del Cecopi –junto a la codirección integrada por Salomé Pradas, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé (ésta de manera telemática)–, también explicaba ayer durante su comparecencia ante la comisión de estudio de la Diputación de Valencia que desde primera hora de la mañana del día 29 de octubre "toda nuestra atención se centraba en los rescates de personas atrapadas en coches o en sus domicilios".

Convocatoria del Cecopi

El Cecopi se convoca al decretarse el nivel 2. "Me convoca el subdirector de la Agencia de Emergencias, Jorge Suárez, que en tono de confianza me dice vente para acá que tenemos que montar el Cecopi, que esto necesita Cecopi", siempre relativo a la situación que se estaba viviendo en Utiel.

La convocatoria se hizo a las 15,30 para las 17,00 horas y "la consellera hizo un repaso lógico de cómo estaba la situación". El exjefe de Bomberos afirma que "hubo un punto de inflexión cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar avisó a las siete de la tarde de la posibilidad de que la presa de Forata se rompa".

La presa de Forata

Detalla que en el Cecopi sólo se hablaba sobre que "la presa de Forata iba a colapsar" y esa situación fue la que concentró toda la atención de los allí presentes por el gravísimo riesgo para los municipios situados aguas abajo del embalse. Ese fue el motivo por el que se decidió alertar a la población con el sistema ES-Alert cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar avisó de esta posibilidad que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, corroboró una hora después.

La tardanza sobre el envío del mensaje tiene que ver con su origen, aunque Basset recuerda que "no tengo responsabilidad en eso y no sé cómo se gestionó". A muchos ciudadanos se les ha hecho creer que se envió por el barranco del Poyo pero sobre esa circunstancia nunca se alertó. Por el contrario sí se avisaba en relación a la posible rotura de la presa de Forata.

Preguntado por si se desatendió la evolución en el Poyo, Basset considera que "sabíamos que baja agua como en otras ocasiones" y reconoce que en general la dana fue "inabarcable" y "no se llegó a evaluar el alcance de lo que nos venía por la magnitud nunca vista antes".

Validación del Es-Alert

Basset, además, deja una explicación difusa en su intervención sobre la validación del Gobierno a ese mensaje de alerta global. Cuando se le preguntaba si el Es-Alert del día 29 de octubre fue validado por Protección Civil, dependiente del Ministerio del Interior liderado por Fernando Grande-Marlaska, considera que sí. "Según tengo entendido, que no lo puedo confirmar, la validación última para poder enviar el mensaje pasa por el Gobierno central", indicaba.

Y ejemplificaba afirmando que en otra ocasión se había querido enviar un Es-Alert por un incendio en una fábrica y la posibilidad de que generase una nube tóxica y no fue autorizado.

Esta circunstancia sobre la validación no se había verbalizado por parte de los técnicos y el hecho de que el jefe del operativo técnico en el Consejo Asesor en aquella jornada lo explicite supone una novedad. Lo que sí dejaba claro es que el envío de esa alerta "no es como enviar un Whatsapp" y requiere algo de tiempo.

A la salida de la comisión, el portavoz del PSOE en la Diputación de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, aseguraba sobre este asunto que "el sistema Es-Alert compete a Emergencias y no corresponde al Gobierno su activación ni su autorización". Para Bielsa hay un intento del PP por "intoxicar" en esta materia, porque "no se ha acreditado por qué se tardó tanto tiempo en enviar el mensaje". Ahora bien, contrariamente a su afirmación taxativa inicial, sí reconoció que tras la intervención de Basset en la comisión de la Diputación "no ha quedado claro si se tiene que esperar autorización del Gobierno, ha quedado difuso".

El paso por la nube

Las fuentes consultadas por Vozpópuli explican que el sistema ES-Alert pertenece a una plataforma del Ministerio del Interior y que con la validación de los dos técnicos autorizados en el Centro de Coordinación de Emergencias sería suficiente. Pese a ello, parece que ese mensaje, antes de enviarse y llegar a la población a las 20 horas y 12 minutos, podría haber sido validado el día 29 de octubre por parte del Gobierno de España. Lo mismo sucedería días después con el que llegó a determinadas poblaciones de la provincia de Castellón.

La propuesta de lanzar esa alerta global a los usuarios de un área geográfica determinada parte de los técnicos y, una vez que la dirección del Cecopi la hace suya, requiere de dos validadores. Hay un experto en comunicación y si se envía en varios idiomas pasa por el filtro de un servicio de traducción.

Cuando ese mensaje ha sido validado se envía a una nube electrónica en la que se produce un proceso de compilación para hacer un cribado de los teléfonos a los que debe llegar. Ese proceso no es automático y tiene una demora.

Bomberos en el Magro y el Poyo

Por otro lado, el jefe de Bomberos, que es una pieza clave porque forma parte del primer estamento técnico del Cecopi, también ha negado que la Generalitat retirara a los oficiales que fueron a observar el caudal del barranco del Poyo cuando este comenzaba a subir. Más bien al contrario y expresaba que las informaciones aparecidas en ese sentido están equivocadas.

Basset recuerda que mandaron a dos unidades los bomberos "a las 12 horas para ver el Magro y el barranco del Poyo", para tener información a través de la observación y confirmaron que había agua, "pero nada preocupante". Y más tarde, volvieron a "hacer una inspección en el barranco del Poyo tras hacer otra medición en Chiva" e informaron que el caudal "ha descendido". Eran las 14,30 horas y se procedió a su retirada con el agua en retroceso por petición de los propios bomberos.

Esta rambla, horas más tarde, se convirtió en la principal causa de víctimas mortales tras el episodio de lluvias torrenciales localizadas en la Sierra de Chiva que alimentaron el caudal del barranco exponencialmente.

También explica Basset que "la dana del 29 de octubre fue excepcional y hasta que al día siguiente no pude volar no pude ver la magnitud de la catástrofe. Esto no había ocurrido nunca y no soy capaz de echarle la culpa a nadie".