El exjefe de Bomberos apunta a los alcaldes en la dana: "Si os leéis el plan, sois los responsables"

El exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, ha roto el marco de las responsabilidades que se están analizando desde la dana del pasado 29 de octubre. Durante su intervención en la comisión de estudio que analiza la gestión de este fenómeno en la Diputación de Valencia aseguró ayer que la responsabilidad en la protección de la población es de los alcaldes.

"Si os leéis el plan, sois los responsables", afirma Basset. El alcalde de Mislata –además de secretario general del PSOE provincial y portavoz socialista en la Diputación–, Carlos Fernández Bielsa, formulaba una pregunta al jefe del operativo técnico en el Consejo Asesor del Cecopi sobre por qué no se alertó a la población antes y se avisó cuando "la gente tenía el agua al cuello".

La respuesta de Basset, que fue premiado el año pasado por las Cortes Valencianas tras su actuación en el incendio de Campanar, dejó paralizado a Bielsa al asegurarle muy serio que: "Hacéroslo mirar porque si os leéis el plan, los alcaldes sois los responsables, no os lo perdáis".

Plan frente a Inundaciones

El jefe de bomberos durante la emergencia, ahora ya jubilado, alude así a los Planes Territoriales Municipales frente a emergencias y más concretamente a los Planes de Actuación Municipal frente al riesgo de inundaciones.

Los alcaldes, como directores del plan de emergencia local, deben constituir el Cecopal –órgano de coordinación municipal de las actuaciones que deben desarrollarse en un municipio tanto en situación de preemergencia como de emergencia–.

Los responsables de los Ayuntamientos deben, según estos planes, decidir en cada momento y con el consejo del Comité Asesor, las actuaciones más convenientes para hacer frente a la situación de emergencia, y a la aplicación de las medidas de protección a la población, al medio ambiente, a los bienes y al personal adscrito al Plan.

Evacuaciones

También deben proponer la orden de evacuación al Director del Plan Especial, o en casos de urgencia y necesidad apremiante, ordenarla; así como mantener la comunicación con el Cecopi y solicitar, en su caso, la intervención de medios y recursos externos al municipio.

En un escenario como el del pasado día 29 de octubre cuando se desarolló el episodio de lluvias extremas, los alcaldes de las zonas afectadas recibieron por parte del Cecopi (que fue informado previamente por la Confederación Hidrográfica del Júcar) una alerta hidrológica que es el acto de informar de que la crecida de los caudales o las propias lluvias in situ implican una situación de riesgo.

En esa fase los alcaldes tenían obligación de avisar e informar a la población y desarrollar diversas actuaciones como ordenar el alejamiento preventivo de la población de las zonas donde el peligro es inminente, evacuarlos y proporcionarles albergue.

También deberían mantener un control de los accesos en las zonas potencialmente afectadas; vigilar los puntos críticos en vías de comunicación; levantar diques provisionales y otros obstáculos que eviten o dificulten el paso de las aguas; así como eliminar de obstáculos y obstrucciones en puntos críticos de los cauces o apertura de vías alternativas de desagües.

Nivel 2

En el Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones también se recoge qué deben hacer los responsables municipales en el caso de que esa alerta hidrológica, como sucedió el día 29, evolucione a un nivel de emergencia 1 ó 2.

En esa situación los alcaldes de los municipios afectados deben sumar a las tareas designadas en el caso de alerta hidrológica las siguientes: coordinar la actuación de los recursos y servicios movilizados desde el Centro de Coordinación de Emergencias Provincial para hacer frente a la emergencia en su término municipal; proponer al director del Plan la conveniencia de la constitución de un Puesto de Mando Avanzado y/o un Centro de Recepción de Medios; atención y albergue de las personas evacuadas; así como el apoyo logístico a los recursos de intervención movilizados para hacer frente a la situación de emergencia.

Además, los Ayuntamientos deberán canalizar sus informaciones y solicitudes de recursos a través del teléfono 112 Comunidad Valenciana o la Red de Radio COMDES.

Información y actuaciones diversas

Esta descripción del Plan es a la que apuntaba Basset durante su intervención en la comisión de estudio de la gestión de la dana en la Diputación de Valencia en la que también ha recordado que habría que preguntarse por qué "hubo un alcalde (en alusión al de Utiel) que, en base a los avisos recibidos decidió no abrir el instituto". Mientras que otros, no lo hicieron.

"Si ese alcalde tenía esa información y el resto de alcaldes también en esa fase de prealerta..." dejaba en el aire el exjefe de Bomberos desvelando las contradicciones en la actuación de los primeros munícipes. También consideraba que "en los planes de emergencia en prealerta se recoge que los municipios afectados pueden darse entre ellos el aviso sobre que está lloviendo".

"Había avisos de las lluvias registrados en los correos electrónicos de vuestros ayuntamientos, sobre cómo iba evolucionando, pero los caudales, no lo sé. Hay una juez en Catarroja que está intentando ver la responsabilidad pero esto no estaba cuantificado sobre si era mucho, poco o demasiado".

"Era difícil de poder evaluar", concretaba Basset, quien en alguna ocasión de su larga intervención de más de tres horas y media repite que "no puedo decir más" al recordar que esta gestión "está judicializada".

Bielsa acertaba a replicar que "es vergonzoso que los alcaldes tengan que tomar decisiones de cerrar o no colegios en base a no sabemos qué", a lo que Basset se mantuvo callado.

No era tan evidente

Mientras, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, negaba que la información que había sobre la evolución de los caudales fuera "tan evidente" como defendía Bielsa, a quien le explicaba que "tú eres alcalde de Mislata, de la zona afectada y había gente que estaba en un pleno, que no cerraron escuelas o institutos y quiero pensar que si sabíais esa información no habríais actuado así. No era tan evidente".

El debate sobre la responsabilidad de los alcaldes en la falta evidente de protección de la población adquiere, después de la intervención de José Miguel Basset, una nueva dimensión porque se vio a vecinos junto a barrancos, en los accesos a las poblaciones sin control y con el mantenimiento de la actividad escolar y laboral en muchos municipios afectados que, el citado Plan contra las Inundaciones, cuestiona claramente.