La edil de Valencia que abandona Vox: "La aritmética es la que es y todas las opciones están abiertas"

Cecilia Herrero, la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia que ha pedido la baja en el partido de Santiago Abascal, ha dejado entrever hoy que mantendrá su acta y se convertira en una edil no adscrita: "Haré lo que me dicte mi libertad y a los valencianos no los voy a abandonar". Y a continuación ha reconocido la difícil situación de gobernabilidad en el que se encuentra el consistorio porque "la aritmética es la que es y todas las opciones están abiertas".

Ha abierto así la puerta a apoyar o no, según considere, las iniciativas que partan del equipo de gobierno municipal que ahora queda sustentado por los 13 ediles del PP y 2 de Vox, por lo que está en minoría frente a los 9 de Compromís y 7 del PSPV.

Lo desmarca del caso Badenas

La edil ha desvinculado su petición de baja con la situación que vive el otro concejal de Vox, Juanma Badenas que, en este caso, ha sido suspendido por esta formación por el presunto amaño de un contrato realizado desde la empresa pública Valencia Activa que él presidía. Badenas, pareja de Herrero, ha negado esta acusación.

Herrero ha centrado su descencanto con Vox por "ignorar y burlarse" de las amenazas que ha sufrido "la última hace poco más de una semana con la pintada de una esvástica en la puerta de mi domicilio". La edil dimisionaria ha insistido en que las amenazas han surgido a raíz de "defender el mismo discurso del partido en materia de inmigración" y ha acusado a Voz de ignorar que "el 15 de octubre se incoa juicio por delitos de amenazas dirigidas a mí".

Ha denunciado que hay "varios mensajes en los que me desean la muerte" que la dirección nacional ha ignorado. Al mismo tiempo ha explicado que se va por "la falta de apoyo legal en un proceso penal por delitos de odio".

'Moobing' laboral

Cecilia Herrero, que sólo ha concedido tres preguntas tras su intervención, ha denunciado igualmente haber sufrido "'moobing' laboral por parte de asesores impuestos por la dirección nacional" y ha lamentado haber aguantado "gritos en una conversación telefónica por parte de un cargo relevante de la dirección nacional de Vox" para intentar "impedir" su defensa.

"Esto se viene repitiendo desde hace un año y han seguido sin hacer caso", ha criticado Herrero, que con su intervención abre aún más dudas sobre el futuro en el Ayuntamiento de Valencia que se asoma muy enrevesado, aunque la alcaldesa, María José Catalá, cuenta a su favor con el hecho de tener aprobados los presupuestos para el presente ejercicio.