Diana Morant medita 'imitar' a Pilar Alegría y presidir el grupo socialista en las Cortes Valencianas

La secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, podría tener un 'acercamiento' geográfico en su tarea de oposición al Ejecutivo de Carlos Mazón si finalmente Pedro Sánchez da luz verde a que se convierta en presidenta del grupo parlamentario en las Cortes Valencianas, cuestión que medita la ministra.

Tal posibilidad está sobre la mesa, como ha sucedido con la ministra portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, que también lidera el PSOE en Aragón, y a quien Ferraz ha dado vía libre para presidir el grupo parlamentario en las Cortes de Aragón.

En el caso de Alegría, que mantiene una gran sintonía personal con Morant, este nombramiento se ha producido después del 18º Congreso Regional de los socialistas aragoneses y tras la remodelación del grupo parlamentario que ahora tiene a Fernando Sabés, como portavoz, y a Leticia Soria, como portavoz adjunta.

Estructura consolidada

La reorganización del grupo socialista en la Cámara autonómica aragonesa no es mimética a la situación que se vive en las Cortes Valencianas. Y es que el PSOE valenciano mantiene a Rosa Peris como presidenta, a José Muñoz como portavoz y a Toni Gaspar, María José Salvador y José Chubli como portavoces adjuntos tras el congreso ordinario que reeligió a Morant como secretaria general sin que se presentaran candidatos alternativos.

Estructuralmente no tendría mucho sentido ahora el nombramiento de Morant como presidenta de grupo pero tampoco supondría ningún quebranto. El reglamento de las Cortes Valencianas no valora cómo es la organización de los grupos parlamentarios y, por lo tanto, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades no tiene impedimentos jurídicos para presidir a los socialistas en la Cámara autonómica pese a no ser diputada.

Sí es coincidente el motivo por el que Pilar Alegría –que acumula ya cinco cargos institucionales y orgánicos– justifica su nombramiento y que también puede esgrimir Diana Morant. Y es que la portavoz del Gobierno indica que presidirá el grupo parlamentario con el objetivo de recuperar la Presidencia del Gobierno de Aragón en el año 2027 "frente a un Gobierno de Aragón tutelado por la ultraderecha que hace del desmantelamiento de los servicios públicos de calidad su objetivo y que cercena derechos y libertades públicas conquistados por los aragoneses durante décadas”.

Contra la 'invisibilidad'

La líder de los socialistas valencianos mantiene ese mismo discurso en su oposición al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por lo que, llegado el caso, tiene el terreno allanado. La realidad es que se han suscitado críticas internas a Diana Morant por mantener una cierta 'invisibilidad' en su tarea de fiscalización tras la dana.

En el propio PSOE valenciano achacan a su condición de ministra del Gobierno de Pedro Sánchez que tiene una responsabilidad clara en la gestión durante la dana y en los meses posteriores, las dificultades para establecer un discurso propio. Y también a que su condición de ministra y no de diputada autonómica ha impedido presentar una moción de censura que ella no podría capitalizar.

Su equipo de colaboradores niega esa falta de visibilidad de la ministra y justifican sus numerosas visitas a Valencia (lo que es cierto), aunque su discurso no haya calado en el PSOE valenciano tanto como el de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Una plataforma cercana

Ante esta realidad, el nombramiento como presidenta del grupo parlamentario socialista en las Cortes Valencianas, permitiría a Diana Morant 'acercarse' más al centro del debate político valenciano. Cuestiones como las sesiones de control a Carlos Mazón, la pérdida de una plaza en la Mesa de la Cámara, o la comisión de investigación parlamentaria constituida tras la dana, serían cuestiones en las que podría involucrarse de forma más directa.

El nombramiento de Diana Morant como presidenta del grupo parlamentario también le otorgaría una plataforma mediática en el caso de que se produjera su salida del Gobierno de España, en un plazo aún por determinar, pero que se da por segura antes de la convocatoria de las elecciones autonómicas previstas en la Comunidad Valenciana para 2027.