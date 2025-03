La resistencia de Mazón provoca una crisis entre PSOE y Compromís con reproches mutuos

La relación entre el PSOE valenciano y Compromís siempre tiene un componente de amor-odio, incluso en los mejores momentos, como sucedió con la convocatoria de elecciones anticipadas que Ximo Puig decidió sin decírselo a su entonces vicepresidenta, Mónica Oltra. Actualmente, con ambos grupos en la oposición, la relación es bastante gélida por la resiliencia que está demostrando Carlos Mazón a quien dieron por amortizado de manera precipitada.

Mazón ha decidido continuar y Alberto Núñez Feijóo le ha dado tiempo para que avance en la reconstrucción. Sin un giro en el proceso judicial de manera inmediata (que es la vía que activaría un cambio en la percepción actual del presidente nacional del PP), la estrategia de PSOE y Compromís para intentar que Mazón deje su cargo es coincidente en el objetivo pero diferente en el camino para lograrlo.

Diferencias que crecen

Esas diferencias han crecido en las últimas semanas y las grietas en la relación entre socialistas y nacionalistas valencianos se agrandan con el peligro que ello supone para una oposición que ya ha vivido en el pasado desencuentros sonados.

Las dos formaciones han criticado la confección de los Presupuestos de la Generalitat para este ejercicio al identificarlos con los deseos de Vox. Y sobre la figura de Mazón el PSOE apuesta por el adelanto electoral como método para resolver el conflicto surgido tras la dana.

Diana Morant, la secretaria general del PSPV, ya no piensa en la moción de censura y tampoco en que Feijóo fuerce la dimisión del presidente de la Generalitat –elegido democráticamente por los valencianos–. La moción la ve inviable porque no tiene votos suficientes, aunque obvia que ese mecanismo parlamentario no está pensado para ganarlo sino para establecer un debate en la Cámara autonómica.

Descartada esa vía, también renuncia a insistirle a Feijóo con la dimisión de Mazón porque es una decisión del PP nacional que ha dejado claros sus argumentos. En último extremo la salida del presidente valenciano depende del propio Mazón que sigue por "responsabilidad" para recuperar la normalidad en las zonas dañadas, tal y como ha reiterado en los últimos meses.

La "traición" que ve Compromís

Todo queda así en manos de una convocatoria de elecciones anticipadas que en el Palau de la Generalitat ni se plantean en el peor momento para el PP valenciano. Pasará todo 2025 para que esa idea pueda coger fuerza o no a lo largo de 2026.

Compromís ve la postura del PSOE valenciano como una "traición" porque entienden que la moción de censura sería lo más adecuado para dar respuesta a lo que entienden como "un clamor entre la ciudadanía" y que obligaría a Vox a "retratarse" sobre su apoyo a Mazón (aunque en realidad ya lo han hecho pactando los Presupuestos).

Sin moción de censura y con las vías de diálogo con el PSOE valenciano en entredicho, Compromís se centra en dar cobertura a las protestas en la calle contra Carlos Mazón y también en instituciones como el Parlamento Europeo donde cargos públicos de la coalición nacionalista agitaron la última visita a Bruselas del jefe del Consell.

La comisión de investigación

El desencuentro puede tener alguna consecuencia en la comisión de investigación sobre la dana en las Cortes Valencianas donde la coalición no va a poner 'vetos' a ninguna comparecencia de cargos socialistas, según confirman a Vozpópuli dirigentes nacionalistas.

Si en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso de los Diputados los nacionalistas llamarán a Feijóo y a dirigentes de la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar, en la de las Cortes Valencianas podrían engrosar la nómina con cargos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Las fuentes consultadas entienden que sobre la gestión de la dana, Compromís no tiene "nada que perder" y en cambio todo el desgaste se lo llevan PP y PSOE.

El desaire de Morant por su negativa a impulsar una moción de censura –que Compromís no puede plantear solo con sus votos–, tiene ese riesgo para los socialistas por más que los objetivos de ambos sean coincidentes para intentar gobernar juntos tras las próximas elecciones.