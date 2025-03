Carlos Fernández Bielsa, el 'susanista' que ha desafiado y derrotado al sanchismo en Valencia

La victoria de Carlos Fernández Bielsa en las primarias para elegir al secretario general de la provincia de Valencia han sacudido el tablero de poder de las diferentes familias de los socialistas valencianos. El pasado domingo tuvo una reválida complicada al enfrentarse al aparato del partido con la oposición indisimulada de Diana Morant que tenía, a su vez, el beneplácito de Pedro Sánchez para plantearle un candidato alternativo.

Bielsa, considerado un 'verso suelto' en el PSOE valenciano y de gran ambición, optaba a repetir en el cargo pero Morant le puso enfrente al alcalde de Ribarroja del Turia, Robert Raga, al que finalmente consiguió derrotar por 33 votos.

Su gran plataforma de acceso a la política fue ganar las elecciones municipales que le auparon a la Alcaldía de Mislata en 2011 (con apenas 29 años), un municipio colindante con la ciudad de Valencia con más de 41.000 habitantes. Lleva cuatro mayorías absolutas seguidas y en 2023 logró ser el alcalde socialista más votado en España en localidades de un tamaño igual o superior a la suya.

Coordinador de Susana Díaz

En el plano orgánico debutó para el gran público como coordinador del grupo de apoyo a Susana Díaz en la Comunidad Valenciana allá por el año 2017 cuando el futuro del PSOE se debatía entre la presidenta de la Junta de Andalucía y Pedro Sánchez. 'Susanista' por entonces, Carlos Fernández Bielsa, afirmaba que la lideresa andaluza era "la única opción capaz de unir al PSOE para gobernar y mejorar la vida de la gente".

Susana Díaz le devolvía su gesto visitando Mislata ese año coincidiendo con el Día de Andalucía y allí estaba también Ximo Puig. Bielsa entonces era del 'aparato' que encabezaba el presidente de la Generalitat. Enfrente, José Luis Ábalos tiraba del carro de Pedro Sánchez y logró doblar en votos en la provincia de Valencia a Díaz.

La reconversión de Puig

Aquella jornada entre 'susanistas' y 'sanchistas' marcó un antes y un después para entender el actual PSOE valenciano. Ximo Puig, luego reconvertido al 'sanchismo' como tantos otros (Pilar Alegría es el mejor ejemplo) no tuvo unos mandatos fáciles en lo orgánico y en el socialismo valenciano consideran que Sánchez tuvo buena parte de culpa de esa derrota de Puig en 2019.

Bielsa siguió 'refugiado' en la política municipal donde siguió arrasando y también dio el salto en 2019 a la Diputación de Valencia como diputado de la máxima confianza del entonces presidente, Toni Gaspar.

Un 'independiente'

Acumulando experiencia en el Comité Federal del PSOE comenzó a marcar un acento propio que le llevó a ser considerado como un independiente dentro del complicado conglomerado de familias socialistas valencianas.

En enero de 2022, respaldado por el todavía presidente de la Generalitat, Ximo Puig (aunque ya sin el fervor de antaño), Bielsa se impuso con claridad a Mercedes Caballero, persona de la confianza de José Luis Ábalos, en las primarias por la secretaría provincial del PSOE de Valencia.

Desde esa atalaya orgánica, Bielsa ha ido ganando voluntades y acumulando proyectos en la provincia, con un suelo bastante fiable de apoyos: como se demostró el pasado domingo.

El triunfo ante Robert Raga ha dejado al alcalde de Mislata a sus 43 años de edad como uno de los pocos dirigentes socialistas que puede decir que ha derrotado al aparato, y no a uno cualquiera, sino al de Pedro Sánchez que pasa por ser quien ha ido laminando líderazgos autonómicos a la velocidad de la luz y sin oposición.

Intento de liderar el PSPV

Hace poco más de un año tanto Bielsa como el entonces secretario general provincial de Alicante, Alejandro Soler, presentaron su candidatura para liderar el PSPV pero se toparon con el deseo de Sánchez que tenía claro que Diana Morant debía ser la sucesora de Ximo Puig. La presión fue grande para que ambos se retiraran y el primero en ceder fue Soler. Bielsa, aguantó.

Al final, sin embargo, el alcalde de Mislata llegó a la conclusión de que no era su momento y no había que forzar la máquina contra el secretario general del PSOE pese a que su retirada causara cierta decepción entre sus fieles.

Ahora, a sus 43 años de edad, Bielsa no podía volver a ceder ante la oferta de Diana Morant de darle una vicesecretaría general en el PSOE valenciano a cambio de no presentarse a la reelección. Era un regalo de invisibilidad frente a su plataforma orgánica y la seguridad de que otra renuncia acabaría desplomando su sólido suelo de apoyos municipales. Resistió y ha ganado.

Referente y con la Diputación a tiro

La actual legislatura en el PSOE está llena de sobresaltos y vaivenes , de alegrías y sinsabores para Bielsa pero es ahora, por derecho propio, un referente a tener en cuenta si Diana Morant no cumple las expectativas de convertirse en la primera mujer en alcanzar la Presidencia de la Generalitat.

Junto a él, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé y el secretario general de la provincia de Alicante, Rubén Alfaro, asoman como los principales aspirantes a ocupar en un futuro más o menos próximo la candidatura autonómica.

La entrada de Bielsa en las agrupaciones de Alicante no es desdeñable por su marcado acento municipalista y es algo menor en Castellón, por lo que encabezar esa lista autonómica no es una quimera después de haber descabalgado al candidato de Diana Morant en la propia provincia de la líder de los socialistas valencianos. No obstante, Carlos Fernández Bielsa aspira ahora a "coser" el partido tras su triunfo provincial y llegar unidos a 2027.

Además, Bielsa cuenta ahora con ese apoyo del cargo de líder provincial para tratar de seducir a Jorge Rodríguez (ex presidente socialista de la Diputación de Valencia). Es la cabeza visible de Ens Uneix, la formación que fundó cuando fue apartado por el PSOE por un caso judicial de presunto enchufismo en la corporación provincial, y del que finalmente fue absuelto.

Jorge Rodríguez no perdona a Ximo Puig su decisión en aquel momento de apartarle pero con Bielsa no hay mala relación y con vistas al tramo final de la legislatura el alcalde de Mislata podría recuperar el mando en la Diputación de Valencia –junto a Ens Uneix y Compromís–, aunque cediera a la única diputada de la formación municipalista (Natalia Enguix), la presidencia de la misma. El tiempo dirá.