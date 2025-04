Camps moviliza a sus seguidores pero el PP aleja la posibilidad de resarcirle hasta que Feijóo no gane

Francisco Camps persevera en su intento de volver a la primera línea de la política tras salir indemne de diez procesos judiciales (sentencias, no causas) y lo hace en un momento especialmente delicado para el PP de la Comunidad Valenciana que aún se lame las heridas por la gestión de la dana por parte de la Generalitat que encabeza su líder, Carlos Mazón.

La convocatoria a los simpatizantes de Camps el próximo 10 de mayo para que lo arropen en un gran acto en la Marina de Valencia, en el edificio Veles e Vents, puede aglutinar a más de un millar de personas. Sin embargo, no pertenecen a la parte 'activa' del partido y de las instituciones.

Convocar el congreso

El expresidente de la Generalitat intenta marcar el paso para que se convoque el congreso regional del PP valenciano y esta cuestión choca frontalmente con la decisión cerrada por Génova y la dirección autonómica de los populares para que el cónclave se posponga hasta 2026.

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no quiere ruido", según apuntan diversas fuentes del partido a Vozpópuli y la convocatoria de Camps apunta en la dirección contraria. Más allá de que el exlíder de los populares valencianos persiga abrir una corriente de reflexión en el PPCV para recuperar el apoyo mayoritario de la sociedad valenciana, la dirección nacional ha pedido "discreción y mucho trabajo" para recuperar cuanto antes las zonas dañadas por las riadas.

Mazón se ha zambullido en esa tarea y el acto liderado por Camps distorsiona esa línea, aunque legítimamente pueda pedir la celebración del congreso que estatutariamente correspondería el próximo mes de julio.

Esperar a gobernar

Las fuentes consultadas afirman que hasta que Feijóo no logre gobernar, el PP no podrá resarcir el honor de Camps con alguna plaza de ámbito nacional. Está "totalmente descartado" a día de hoy que Camps tenga una puerta de retorno a la política a nivel autonómico, ya que habiendo sido presidente de la Generalitat no hay ninguna opción, afirman a este medio.

Además, las citadas fuentes consideran que la 'tourné' de Camps "ahora no toca" y recuerdan el malestar que también causó la que fuera presidenta del partido Isabel Bonig tras su entrevista en El País donde atizaba a Mazón por su gestión de la dana y consideraba que era difícil que pudiera continuar.

La interlocución de Camps con Feijóo se ha limitado a los mensajes iniciales tras su última absolución y alguna conversación telefónica que, en los últimos tiempos, no se ha repetido. Mantiene eso sí contacto esporádico con algún miembro destacado del núcleo duro del presidente del PP.

Candidatura 'anunciada'

Las fuentes consultadas sobre si Camps tiene intención, como han deslizado algunos de sus seguidores, de presentar su candidatura para liderar el PP valenciano, aseguran que "eso no se producirá" y señalan que Camps mantiene su actividad por la "adicción" que tiene a la política a la que ha dedicado gran parte de su vida. Ahora bien, algunos de los organizadores del acto sí que lo ven "capaz de dar ese paso".

En los últimos meses Francisco Camps ha mantenido diversos encuentros con colaboradores de sus gobiernos autonómicos y militantes en las tres provincias. Casi todos son excargos del PP y referentes del municipalismo durante su época de presidente de la Generalitat y del partido. A esos actos, almuerzos y coloquios hay que sumar la promoción del libro 'Reenfocando España' del historiador Javier Más.

No ha habido cargos del actual PP en esas citas y tampoco los habrá, en principio, en la cita del 10 de mayo. El más elocuente ha sido el secretario general del PPCV, Juanfran Peréz Llorca, quien asegura que "no iré" a ese encuentro, aunque defiende la libertad que tiene Camps de organizar un "encuentro con amigos" y también a defender su honor porque se demostró que "es inocente".