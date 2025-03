Bielsa no se pliega ante Morant y denuncia "un intento de subvertir la voluntad de la militancia"

La candidatura de Carlos Fernández Bielsa no se ha amedrentado ante lo que considera como un intento de cambiar el resultado de las elecciones del pasado domingo para elegir al secretario general provincial de Valencia, donde se impuso al otro candidato (impulsado por Diana Morant), Robert Raga.

El estrecho margen de 33 votos (que finalmente parece que ha sido de 44 tras el recuento final) animó a ensayar una meticulosa revisión de las impugnaciones mesa por mesa. La comisión de Ética del PSOE valenciano, que encabeza Toni Such, ha ordenado la repetición de votaciones en las agrupaciones de Manuel, Corbera y Llíria. Un total de 170 militantes volverán a votar y pueden voltear el resultado.

Fundamento jurídico

Ante esta situación, la candidatura de Bielsa ha emitido un comunicado en el que indica que "respecto a la resolución del Comité de Garantías de repetir votaciones, que se recurrirá en las próximas horas, consideramos que carece de cualquier fundamento jurídico y puede suponer un intento de subvertir la voluntad de la militancia expresada democráticamente en las urnas".

Este análisis contrasta con el manifestado por la secretaria general del PSPV, Diana Morant, quien daba por buena cualquier decisión de la comisión de Ética que está conformada íntegramente por afines al actual aparato del partido.

Un audio 'manipulado'

La decisión de Carlos Fernández Bielsa de ir hasta el final en sus reclamaciones para que se respeten las votaciones del pasado domingo abre una guerra total en la provincia de Valencia de impredecibles consecuencias. El intercambio de descalificaciones entre los equipos de Bielsa y Raga son ya imparables.

En el mismo comunicado, la candidatura del alcalde de Mislata "rechaza de manera firme y categórica cualquier vinculación con el contenido de un supuesto audio que figura en una denuncia presentada ante el Comité de Garantías del PSPV sobre posibles incidencias en la agrupación de Sedaví".

"La candidatura no contaba con ningún representante en esa agrupación. Además, la persona a la que se le atribuye un audio, que podría estar manipulado, no forma parte de esta candidatura, no ha ejercido funciones de interventor ni ha participado en ningún acto, reunión o espacio de coordinación relacionado con nuestra propuesta. Tampoco es integrante de ningún grupo en redes sociales vinculado al apoyo de esta candidatura", prosigue el escrito.

También considera "absolutamente inverosímil que, en una mesa electoral perteneciente a una agrupación claramente mayoritaria a favor de la candidatura rival, donde predominaban observadores afines a esa opción, se pudieran introducir de manera supuestamente fraudulenta cinco votos sin que nadie lo advirtiera. Esta hipótesis carece de toda lógica y fundamento".

"Además, la mesa, compuesta por tres miembros elegidos por sorteo, es el órgano colegiado que vela por el buen funcionamiento del proceso, y en el acta de la jornada no figura incidencia alguna. Esta postura se ve respaldada por el hecho de que ni siquiera la propia Comisión de Garantías ha considerado necesario repetir la votación, al entender que no ha quedado demostrado ningún acto irregular", indican.

Deslegitimar el resultado

Por todo ello, lamentan "profundamente las acusaciones infundadas de 'juego sucio', que únicamente contribuyen a erosionar la imagen pública de nuestro partido y a sembrar dudas injustificadas sobre un proceso democrático con el objetivo de deslegitimar el resultado". Estas acusaciones provenían del equipo de Robert Raga.

Indican, de igual modo, que "se da la circunstancia de que la mayoría de las impugnaciones hacen referencia a agrupaciones donde se impuso la candidatura rival a la de Bielsa. Por tanto, desde esta candidatura, defendemos el respeto a la voluntad expresada en las urnas por la militancia del PSPV el pasado domingo".

Por último, consideran que está "totalmente fuera de lugar que se intente generar dudas sobre el proceso creando una sensación de caos, que en realidad no existe, y que solo busca deslegitimar unos resultados avalados democráticamente y sustraer la voluntad de la militancia".