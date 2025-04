La incertidumbre judicial marca la apuesta de Sánchez por Bernabé para la Alcaldía de Valencia

La candidatura de Pilar Bernabé para convertirse en la próxima secretaria general de los socialistas de Valencia ciudad ha llegado en el momento más apurado de los últimos meses para la delegada del Gobierno. Anoche presentaba su apuesta por liderar al PSOE de la tercera ciudad de España y encabezar en 2027 la lista para alcanzar la Alcaldía.

Llegaba apenas 24 horas después de su declaración ante la juez de Catarroja que centraliza la investigación de la gestión de la dana por parte de las Administraciones y que encontró en su testimonio algunas contradicciones con lo que había expuesto públicamente en los últimos meses.

El tirón de Bernabé entre los socialistas es indudable tras la gestión de la dana y su popularidad es muy superior a la de la propia secretaria general del PSPV, Diana Morant. Este tándem electoral, al que Pedro Sánchez viene dando forma desde finales de 2023, permanece invariable pese a esa percepción de que la política de Gandía no acaba de dar el empujón en las encuestas en el peor momento para su principal adversario político: el PP de Carlos Mazón.

Sánchez ha dejado claro hasta la fecha que Morant será la cabeza de cartel para la Generalitat en 2027 y Bernabé hará lo propio en la ciudad de Valencia. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha ido acumulando cargos en los últimos meses tras la estela del líder del PSOE que la ha aupado al cuarto puesto del organigrama socialista, al nombrarla secretaria federal de Igualdad. Sólo el propio Sánchez, María Jesús Montero y Santos Cerdán la preceden en el escalafón.

La candidatura

Pilar Bernabé explicaba anoche en el centro cultural de la Petxina en Valencia ante unos 400 militantes de toda la provincia de Valencia (con su líder, Carlos Fernández Bielsa, a la cabeza) y arropada por su antecesora, Sandra Gómez, y por Diana Morant, que "este es el nuevo PSPV, aquí mandan las mujeres. Este es el partido de las mujeres".

Reconocía que los últimos seis meses "han sido los más duros de mi vida pero me han dado fuerzas" y criticaba los tiempos actuales en la Comunidad Valenciana con "los negacionistas" al frente de la instituciones, al tiempo que consideraba que podrá alcanzar la meta de ser alcaldesa de Valencia.

La número cuatro del PSOE tiene en clave orgánica como una de las principales complicaciones, junto a Morant, la situación de la provincia de Valencia, totalmente dividida después del congreso que encumbró a Carlos Fernández Bielsa a la secretaría general y que no 'reconoce' la facción encabezada por Robert Raga. Ayudar a restañar esas heridas se antoja clave para poder lograr un buen resultado en 2027.

Su aterrizaje no ha tenido oposición por parte del grupo que domina la acción política municipal y que encabeza la eurodiputada Sandra Gómez (actual secretaria general de Valencia ciudad) y tampoco del portavoz actual, Borja Sanjuán. En ese grupo cabe situar también a José Muñoz, portavoz en las Cortes. Todos ellos matizaron la llegada de Bernabé a la tarea de liderar el partido en la capital del Turia y el planteamiento inicial de que Bernabé fuera candidata y Sanjuán o Muñoz encabezaran el partido cayó en el olvido. Finalmente, la integración será real pero con un ojo puesto en lo que suceda en los tribunales.

El temor: la instrucción de la dana

Y es que el temor a que la condición de Bernabé pasa de ser de testigo a investigada no ha desaparecido después de su declaración. El reconocimiento de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no alertó el pasado 29 de octubre como debiera de la crecida exponencial de agua en el barranco del Poyo ha sido una piedra en el zapato de su argumentario. Este testimonio ha supuesto una erosión en la versión que siempre había ofrecido al respecto, al igual que la tardía presencia de Mazón en el Cecopi que ya no cuestiona si provocó el retraso en el envío de la alerta a la población.

El principal desgaste viene dado por el hecho de que la actuación del Gobierno el día de la dana no resultó modélica, mas bien al contrario, y la información que los organismos como la CHJ proporcionaron no estuvo a la altura de lo que los técnicos especializados deberían haber comunicado a los encargados de la toma de decisiones: Salomé Pradas y Pilar Bernabé, por ese orden.

Improbable imputación

La credibilidad en este punto es el principal patrimonio que Bernabé arriesga en el proceso judicial. Hay otra cuestión, de peores consecuencias, la imputación que alguna parte personada en el proceso ha pedido de manera verbal durante la declaración de la delegada del Gobierno ante la juez y que ahora deben formalizar por escrito.

No parece probable que la juez cambie su visión de la instrucción de la causa que no considera a Bernabé, hasta la fecha, como una figura a la que se le pueda investigar penalmente. Ahora bien, la mirada de la Fiscalía tras el testimonio del pasado lunes puede que no esté tan sólidamente unida con la que tiene la magistrada.

Sánchez parece fiarlo todo a la opción de Bernabé y a dos años vista de las elecciones municipales nada indica que vaya a cambiar. El riesgo para el PSOE es que esa situación judicial de la delegada del Gobierno, reducida hasta la fecha a su condición de prestar testimonio, pueda agravarse. En ese caso, el margen de maniobra será reducido y el elenco de posibles líderes para encabezar un 'plan B', más aún.