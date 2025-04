Bernabé, a la juez: "La rotura de la presa de Forata hubiera provocado una inundación de hasta 4 metros"

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha declarado hoy como testigo ante la juez que instruye la gestión de la dana por parte de las Administraciones y ha explicado que la Confederación Hidrográfica del Júcar le alertaron muy pronto de "la posibilidad de rotura de la presa de Forata" y que eso supondría una inundación de hasta 4 metros de altura en los municipios aguas abajo de esta obra hidráulica.

Bernabé ha asegurado que se puso en contacto con alcaldes de esa zona, aunque algunas llamadas no fueron atendidas.

La declaración, que ha comenzado a las 9,43 horas, ha servido también para corroborar el relato de Bernabé sobre la hora a la que contactó con la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas: a las 12,30 horas. El motivo fue por la desaparición de un camionero en l'Alcudia el día 29, considerado como el primer desaprecido de la dana. A raíz de esa conversación, la delegada del Gobierno ha explicado a la juez que ofreció la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). A las 14,53 horas es cuando Pradas formalmente le pidió la UME.

A su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia había indicado que hoy "colaboraré con la justicia por la paz de las familias que lo han pasado tan mal, y contestaré a todas las preguntas que se me formulen".

Pradas 'exculpó' a Mazón

El pasado viernes la delaración de Salomé Pradas ante la juez instructora del caso sobre la gestión de la dana en Valencia se alargaó durante casi tres horas y aseguró que "el ES-Alert no se retrasó por Mazón" porque no dependía de él que se enviara. Confirmaba así que la presencia del presidente de la Generalitat en el Cecopi a partir de las 20.28 horas no condicionó el aviso a la población sobre la posible rotura de la presa de Forata.

Esa cuestión la dejaó clara: "no tuvimos información del Barranco del Poyo" por lo que toda la atención de los técnicos se centró en el posible colapso de esta obra hidráulica que, finalmente, no se produjo.

Pradas, en contestación a su abogado –al único al que contestó en este momento incipiente de la instrucción– afirmaba que el retraso fue por el proceso técnico que se retrasó. En concreto, el borrador de la alerta "lo propuso el señor Suárez (Jorge) que incluso propuso un contenido" y a continuación "se inició un debate técnico entre Suárez y Basset (José Miguel) en cuanto a la idoneidad, el contenido (que no sea alarmante) y el ámbito geográfico. Se decidió que ese mensaje fuera a toda la porovincia porque se querían evitar desplazamientos".