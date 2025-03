El exportavoz de Vox confirma que mantendrá su acta de edil en Valencia y deja en el aire su apoyo a la alcaldesa

El exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Juanma Badenas, ha explicado hoy que "no tengo motivos para dejar el acta ni para que me la reclamen", por lo que seguirá en el consistorio como concejal no adscrito, al igual que Cecilia Herrero, la otra edil que ha abandonado la formación de Santiago Abascal y que es su pareja sentimental.

Badenas ha advertido que "la aritmética en el Ayuntamiento es la que es" y respecto a su apoyo a las iniciativas que emanen del grupo mayoritario que encabeza la alcaldesa, María José Catalá, ha indicado que "todas las posibilidades están abiertas".

Eso sí, ha dejado una puerta abierta a mantener la estabilidad del equipo de gobierno al asegurar que "lo más importante son los valencianos", y por lo que ha expresado durante su etapa como portavoz de Vox, en lo que de él dependa la izquierda no volverá a gobernar en el Ayuntamiento de Valencia esta legislatura.

Un intento de desestabilizar

Respecto a la sospecha de un presunto amaño del contrato realizado por la empresa pública Valencia Activa en favor de la empresa en la que trabaja el marido de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, Badenas ha insistido en que ha sido "un montaje" y cuyo fin "podría ser el de la desestabilización de este ayuntamiento".

"Todos los pliegos de Valencia Activa fueron redactados de acuerdo a la ley" ha explicado Badenas quien ha recordado que ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia y que los audios publicados en algunos medios de comunicación corresponden a "grabaciones que son ilícitas, parciales y sacadas de contexto si es que realmente forman parte de un todo, algo que pongo en duda".

Expediente por la jefa de prensa

En lo que hace referencia al expediente abierto por Vox ha indicado que "se basa fundamentalmente por el cese de la jefa de prensa del grupo Vox en el Ayuntamiento (Belén Bordils) el pasado 28 de febrero". Badenas ha reflexionado sobre ese expediente que se abrió 24 horas después de ese cese: "Se abrió el 1 de marzo y se habla que mediante ese cese desafié la autoridad de una persona de la ejecutiva nacional de Vox".

Juanma Badenas ha cuestionado la actuación de Bordils de quien "había recibido quejas por parte de múliples medios de comunicación, cuestión de lo que di traslado a la dirección nacional. Estuvo a prueba tres meses después de salir de una forma complicada de la Conselleria de Justicia porque su actuación allí también dejaba mucho que desear, según la propia consellera", ha indicado.

Hostigado por la dirección nacional

"El tema del Valencia CF también ha sido una discrepancia con la dirección de Vox y con otros grupos politicos", ha proseguido el exportavoz de la formación de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Valencia quien ha desvelado que por todo ello "el pasado 6 de marzo presenté mi baja voluntaria como miitante de Vox al ser hostigado por dos miembros de la dirección nacional".

"El 10 de marzo presenté una denuncia en el comité de Garantías de Vox mediante un burofax y espero que se resuelva respetando la objetividad", ha finalizado.