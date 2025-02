El audio que compromete al presidente de la Confederación del Júcar por no informar sobre el barranco del Poyo

"En ese tiempo no se envió información de la rambla del Poyo”. Esa es la confesión del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, durante la Junta de Gobierno anual del pasado 19 de diciembre, órgano donde están representados ayuntamientos, la Generalitat, la Diputación de Valencia y la Administración General del Estado.

En un audio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se escucha a Polo, tras la pregunta del secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, admitir que no se realizó aviso alguno sobre el estado y las condiciones del barranco del Poyo durantes dos horas y media de la tarde donde albergó un caudal diez veces superior al del río Ebro.

El mayor número de fallecidos

El barranco del Poyo fue el causante de la mayor parte de las víctimas mortales registradas en aquella jornada (un total de 227). La atención de la Confederación Hidrográfica del Júcar se centró en aquel momento en la posible rotura de la presa de Forata que fue lo que finalmente provocó que se enviará un mensaje alertando a toda la población a las 20,12 horas del día 29.

Esa falta de vigilancia del letal barranco centra gran parte de la controversia entre las Administraciones que se culpabilizan de la falta de reacción durante la fatídica jornada del día 29 de octubre.

En aquella reunión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar(CHJ) Polo también evitó en todo momento hacer autocrítica sobre qué cuestiones fallaron en la Confederación Hidrográfica del Júcar en aquella trágica jornada. Es más, cuestionado sobre si, para evitar futuras situaciones de emergencia sería recomendable colocar más sensores y medidores, el presidente de la CHJ no lo consideró muy útil.

No puedes actuar

En su intervención al término de la Junta en el turno de ruegos y preguntas, Polo explicó –según fuentes consultadas por este medio– que en los barrancos "las crecidas de agua son instantáneas" y dado que no hay regulación en esos barrancos, como sí existen en las presas, conocer a través de más sensores el volumen de agua no tendría apenas incidencia porque "no puedes actuar cuando tienes el agua encima".

Polo reconoció que a raíz de la tragedia vivida supone que se instalarán más sensores pero insistió en que "no aportan gran cosa" al no tener regulación en los barrancos.

"La situación nos sobrepasa"

En sus respuestas a preguntas de los asistentes Miguel Polo reiteró en que el SAIH "tiene sus limitaciones" y también aseguró que la Confederación "no es un organismo de Emergencias" y que transmite información objetiva en tiempo real.

Polo sí llegó a reconocer en aquella reunión que el día 29 "la situación nos sobrepasa" y que no había salido a explicar nada sobre lo sucedido (tampoco a día de hoy) "porque hablar ahora de lo sucedido no aporta demasiado: la gente tiene otros problemas". Del mismo modo, consideraba que había que centrarse en la reconstrucción "y no en batallas políticas".

El resultado de aquella reunión, con un gran desacuerdo entre sus integrantes, ya se preveía con las declaraciones previas del secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, y la directora general de Agua y Desarrollo Rural, Sabina Goretti Galindo, que criticaron duramente la falta de inversión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en nuevas infraestructuras durante 2024.

Y es que, según el informe presupuestario entregado por el propio organismo, no se ha destinado un solo euro a la construcción de obras esenciales que garanticen la seguridad de los ciudadanos ante posibles riadas.

La CHJ lo niega

La Confederación del Júcar, por su parte, ha asegurado que la frase de Miguel Polo "está sacada de contexto". El comunicado de este organismo indica que "Polo se refirió a que durante ese preciso lapso de tiempo del que se estaba hablando, desde las 16.13 horas a las 18.42, el SAIH no envió ningún aviso automático sobre el incremento de caudal en el barranco".

"Inmediatamente antes de esa frase e inmediatamente después, Polo aclara que en todo momento el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) estaba funcionando y transmitiendo datos actualizados cada cinco minutos, (tambien de caudal en la rambla del Poyo) negando el supuesto 'apagón informativo' que esgrime la Generalitat. No hubo interrupción alguna en ningún momento", concluyen.