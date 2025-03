La alcaldesa de Valencia: "Es probable que se produzca una remodelación del Gobierno local"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha sido clara hoy al preguntársele si está valorando abordar una remodelación del Gobierno municipal: "Por supuesto", ha contestado. La crisis de Vox (que se ha quedado con dos concejales y que ha perdido a otros dos que mantienen el acta como no adscritos) está detrás de este más que probable cambio de escenario en las delegaciones de Alcaldía que ocuparían sólo los 13 ediles del PP.

"Toda crisis como la que está viviendo mi socio de gobierno requiere una reflexión sobre una posible remodelación del Gobierno local", ha indicado Catalá, quien ha confirmado que "efectivamente en los próximos días es probable que se produzca una remodelación del Gobierno".

Acuerdo o reestructuración

Eso sí, ha lanzando un ultimátum a Vox y a los dos ediles tránsfugas (Juanma Badenas y Cecilia Herrero) para que suavicen sus tensiones y no la obliguen a expulsarlos del Gobierno local que encabeza. "Quiero pensar que en los próximos días mi socio de gobierno va a resolver los problemas entre los miembros del grupo municipal y los que ya no lo son, pero lo eran hasta hace nada, y eso permitirá una estabilidad en el Ayuntamiento", ha indicado

Catalá ha insistido en que "estoy valorando y trabajando en una remodelación de la estructura del Gobierno" y a la pregunta de si los dos concejales no adscritos pueden tener competencias en el equipo de Gobierno ha contestado que "hay distintas sentencias pero se considera legalmente que no pueden modificar su situación respecto a la que tenían anteriormente".

Futuro de Badenas

La posibilidad de que Juanma Badenas pudiera recuperar sus competencias dentro del equipo municipal está aún abierta pero cada vez más lejana. La alcaldesa de la capital del Turia ha reconocido que "esa cuestión la estamos analizando con los secretarios y la asesoría jurídica pero a mí me gustaría que los dos concejales no adscritos pudieran entenderse con su formación" y no se mantuviera la actual situación de desencuentro.

Em el último pleno municipal, los dos concejales no adscritos se alinearon en todas las votaciones con el PP y Vox, salvo en una en la que su abstención provocó que saliera adelante una moción de la oposición. Al tratarse de una cuestión que no era competencia del pleno, según el secretario, (un convenio con el Valencia CF que le corresponde a la Junta de Gobierno) no tendra más trascendencia.

Catalá, por ello, trata de evitar más sobresaltos en los futuros plenos del Consistorio valenciano, aunque las posturas entre Vox y los concejales no adscritos siguen muy alejadas, y la alcaldesa se encamina hacia una inevitable remodelación del Gobierno local al no poder garantizar Vox la mayoría estable que se pactó medio año después de las elecciones municipales de mayo de 2023.