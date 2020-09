La Comunidad de Madrid suspende la comparecencia para explicar el confinamiento por barrios

La Comunidad de Madrid ha decidido a última hora suspender la comparecencia para explicar los confinamientos por barrios. La medida, que había sido anunciada esta mañana por el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, no ha sido aún confirmada por ningún canal oficial del Gobierno regional, por lo que se esperaba una ratificación que, de momento, no se ha producido porque las medidas "no están cerradas".

La rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico, que habitualmente cuenta con el vicepresidente Ignacio Aguado como portavoz, ha sido cancelada en el último momento. Después de haber sido anunciada a las 10.58 horas de este miércoles, el gabinete de prensa de la Comunidad de Madrid ha notificado su cancelación a las 13.49 horas sin más explicación.

Previsiblemente, Aguado iba a explicar el anuncio que ha realizado esta mañana el viceconsejero de Salud Pública. Zapatero ha apuntado a la posibilidad de aplicar "confinamientos en las zonas con mayor incidencia del coronavirus" -con la vista puesta en Madrid capital- en el marco de una serie de "medidas drásticas" que entrarán en vigor este mismo fin de semana.

El Gobierno de Madrid dice que los confinamientos "no están cerrados"

Antonio Zapatero -que fue nombrado en plena pandemia tras el cese de la responsable de Salud Pública que se negó a rubricar un informe del Gobierno madrileño- ha insistido esta mañana en la necesidad de adoptar medidas "más drásticas" de forma urgente por el "crecimiento sostenido" de la pandemia en la Comunidad de Madrid debido a la "relajación ciudadana".

Ignacio Aguado ha decidido cancelar la comparecencia "porque las medidas no están cerradas"

El anuncio del vicepresidente de Salud Pública ha cogido por sorpresa al resto de miembros del Ejecutivo regional y ha sido ese el motivo por el que han decidido suspender la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Según ha podido saber Vozpópuli, Ignacio Aguado ha cancelado la comparecencia "porque las medidas no están cerradas".