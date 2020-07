Madrid niega que se hayan falseado los datos de contagios de coronavirus en la Comunidad

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha asegurado este lunes que en la Comunidad de Madrid "nunca" se han falseado los datos de contagios de covid-19, sino que hay una especial concienciación de los madrileños y del Gobierno regional para ser "cuidadosos y transparentes" en el tratamiento de la estadística y en el comportamiento ciudadano.

En una entrevista en RAC-1, el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Bonaventura Clotet, puso en duda los datos de los contagios de coronavirus que ofrece la Comunidad de Madrid, donde apenas se informa de brotes.

"No sé quién dice que estamos falseando los datos, pero si alguien que lo dice, tendrá que demostrarlo", ha indicado Aguado tras presentar el Festival Escenas de Verano de la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (FORCAM).

El también portavoz del Ejecutivo madrileño ha dicho que no entiende "quién está sembrando ese tipo de insidias, pero, desde luego, lo hace sin ningún tipo de fundamento".

Aguado ha vuelto a pedir al Gobierno central que exija PCR a los turistas que lleguen a España a través del aeropuerto de Barajaspara evitar un segundo brote que "sería fatal para las personas que padecieran un nuevo contagio y sería la puntilla para miles de sectores económicos", ha dicho.

Ha lamentado que el Gobierno de España no esté "peleando" en el seno de la Unión Europea por reforzar los controles en los aeropuertos, al tiempo que ha corroborado que hay un porcentaje significativo de casos importados de coronavirus que están entrando por Barajas y que no solamente se quedan en Madrid, sino que llegan al resto del país.

Para evitar rebrotes, en la Comunidad de Madrid, se hacen una media 14.000 PCR al día y 17.000 test de anticuerpos al día, aunque se pueden llegar a hacer 30.000, si fuera necesario.

Además, ha señalado, "Madrid es una región especialmente concienciada, donde usamos la mascarilla, nos protegemos y seguramente por esa razón y por otras muchas, estemos consiguiendo evitar que haya un segundo brote".

Aun así, ha hecho un llamamiento a los madrileños y a los visitantes a "no bajar la guardia" en la Comunidad de Madrid, donde es obligatorio el uso de mascarillas en lugares cerrados y en espacios al aire libre donde no se pueda garantizar la distancia física entre personas.

"Si no somos responsables, si le perdemos el respeto al virus y si la gente empieza a no usar la mascarilla, entonces habrá que dar más pasos, pero, a día de hoy, "los rebrotes que ha habido en la Comunidad de Madrid están controlados y no hay necesidad de dar un paso más allá", ha subrayado.

Hasta el momento, ha precisado, se han detectado cuatro rebrotes de coronavirus en la región madrileña, en entornos familiares y, según la Consejería de Sanidad, están "controlados" tanto las personas que han dado positivo como los contactos de estas personas.