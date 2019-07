Colombia entrega a España a ‘Pachi’, uno de los lugartenientes de ‘Sito Miñanco’

Las autoridades colombianas han entregado recientemente a la Justicia española a un lugarteniente del histórico narcotraficante gallego, José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. Según informan a ‘Vozpópuli’ fuentes jurídicas, se trata de Javier Pérez Rivas, alias Pachi.

“Llámame a mi aunque sea Mister; que yo voy a donde sea”. Así hablaba Javier Pérez Rivas a su jefe, para el que siempre estaba disponible, según se desprende de las escuchas policiales. Este integrante de la organización -desarticulada hace casi año y medio en el marco de la operación Mito- era una de las personas de confianza de Sito Miñanco.

‘Pachi’ se encontraba en Colombia cuando se se hizo el operativo y, según las pesquisas, jugaba un papel clave en las labores de recepción de la droga en las costas gallegas. El Juzgado de Instrucción número Tres de la Audiencia Nacional había dictado una orden de arresto internacional y ya está en prisión tras ser entregado por el país sudamericano. Según los informes policiales, Pachi “habría venido desarrollando una activa participación en estrecha colaboración con Prado Bugallo”.

Gestionar la descarga de la droga

Su misión era “gestionar lo necesario para llevar a cabo la descarga de la sustancia estupefaciente”. También “la cobertura del transporte de cantidades de dinero en efectivo procedente del tráfico de cocaína, oculto en vehículos con doble fondo”. La Policía cree que estuvo encargado de la recuperación de casi dos millones de euros de la organización que transportaba otro de los investigados llamado Juan Antonio Fernández Fernández cuando sufrió un accidente de tráfico en Portugal.

Pachi aparece en las escuchas de la operación Mito. Era uno de los miembros del núcleo duro de Sito Miñanco para los que había reservado uno de los 24 teléfonos que tenía la organización con sistema de encriptación PGP y el servidor de nombre "Prencom". Fue identificado con José Ramón Pérez Bugallo en el interior de un vehículo de alquiler en la localidad de Muxia. En julio de 2016 fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas en el marco de una investigación del Juzgado de Instrucción número dos de Ribeira-Vigo.

En alguna de las conversaciones intervenidas a Sito Miñanco, se le escucha lamentarse por haber sido identificado en su día con Pachi dentro de un vehículo: "Tú piensa que yo no puedo ir contigo en el coche, porque va a pasar lo que pasó con Pachi. A ver, carnet, identificación, estás jodido compi, estamos jodidos. De noche no quiero ir, los problemas que nos habríamos evitado si a mi no me identifican con Pachi...".

Los investigadores llegaron a instalar micrófonos en los coches de la organización. Así es como captaron el 23 de diciembre de 2017 a Pachi y a Sito Miñanco en el interior de un Saab matrícula 4663-DYK. Prado Bugallo le comenta a Pachi y a otro de sus hombres de confianza que han perdido más de 600 kilos de droga en Holanda.