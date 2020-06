La reactivación de la Justicia deja largas colas a las puertas de los juzgados

La reactivación de la judicatura ha dejado largas colas a las puertas de los juzgados. El caso más significativo ha sido, hasta ahora, el de Madrid. Decenas de personas se han aglomerado en la entrada del edificio de Plaza Castilla. Letrados y procuradores han acudido a la sede judicial para presentar sus escritos tras la reanudación de los plazos procesales el pasado 4 de junio. Fuentes jurídicas han confirmado casos similares en Barcelona y Valencia.

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) y del Ilustre Colegio de Procurados de Madrid han denunciado el colapso del sistema instaurado en el marco de la "nueva normalidad". Según han confirmado a este diario, el mayor atasco tuvo lugar el pasado viernes, cuando se reanudó el ritmo de la judicatura. La situación, sin embargo, se repetía este lunes y "todo apunta" a que se mantendrá en los próximos días.

Las largas colas responden a una serie de situaciones: desde el levantamiento de los plazos procesales, pasando por los controles y medidas de seguridad sanitaria hasta las dificultades técnicas que en ocasiones presenta Lexnet.

Medidas "con carácter urgente"

"Tiene que haber un control de público, de entrada. Se pueden presentar escritos a través de Lexnet, pero no todos han podido; otros no saben. La capacidad que tenemos para atender es la que hay y por eso se forma la cola", han precisado a Vozpópuli fuentes del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia.

Ante la situación, el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid se ha dirigido a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, así como a la juez decana de los Juzgados de Madrid, "para trasladarle el malestar y la queja por la situación".

En este sentido, han solicitado que se tomen "con carácter urgente" las medidas necesarias, "ya sean el incremento de personal u otras de carácter organizativo, que eviten esta anómala situación que están sufriendo los profesionales adscritos a este Colegio que representan los intereses de los justiciables".

La situación se ha repetido en los juzgados de Barcelona y en los de Valencia, donde las colas también han superado, por momentos, el centenar de personas. Según han explicado fuentes jurídicas se ha regulado el acceso al público por una sola puerta, donde es necesario acreditarse para poder entrar o contar con cita previa. Este mismo lunes, sin embargo, la Comisión Autonómica de Seguimiento de covid-19 en juzgados y tribunales de la Comunidad Valenciana han dejado sin efecto el sistema general de cita previa.

Fase 3 de la 'desescalada' judicial

Está previsto que este martes la judicatura avance hacia la fase 3 de la 'desescalada', con el 100% de efectivos trabajando de forma presencial en las sedes judiciales. El departamento dirigido por Juan Carlos Campo inició su vuelta a los juzgados ' el pasado 12 de mayo, cuando aún había comunidades en las que se mantenían todas las restricciones acordadas por el Ministerio de Sanidad.

Aunque se prevé el aumento del personal, desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia han denunciado que en el caso de Madrid aún no han llegado a un acuerdo para establecer los turnos de trabajo. "Este martes se va a dar la situación de que van a volver todos los trabajadores al juzgado y aún no hay tardes. Se tendrán que meter todos ahí juntos y eso no puede ser", han denunciado.

Desde la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid han precisado que este lunes han mantenido contactos con el Tribunal Superior de Justicia, con los procuradores y los letrados para solventar la situación. "Pondremos los medios suficientes", han dicho.

Casos de coronavirus

En el marco de la 'desescalada' se han realizado test serológicos que, según denuncian los sindicatos, han reflejado positivos entre los funcionarios. Tal y como publicó Vozpópuli, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia ha confirmado la existencia de casos de covid-19 en tres de los juzgados de Plaza de Castilla y en dos de los juzgados de Collado-Villalba. Fuentes de la Consejería de Justicia madrileña han ratificado que en estos dos últimos los afectados han sido los propios jueces. Según precisan, ambos han sido sustituidos para mantener la actividad judicial.

Según recoge en el acuerdo adoptado el 27 de mayo por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces "no cuenta con la información" relativa al número de integrantes de la carrera judicial afectados por la pandemia. Tampoco posee detalles de aquellos de que encuentran de baja o en cuarentena por covid-19. Sostiene que no es el "órgano competente" para la recepción de los partes de baja que se hubieran podido expedir.