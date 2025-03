Clavijo denuncia que el Gobierno trata a Canarias como un país del Sahel

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, denunció este lunes que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vetado que la Comunidad Canaria mantenga comunicación con el CNI por la crisis del Sahel y que provoca, entre otros factores, la llegada de inmigrantes irregulares a la islas. Clavijo ha apuntado que en estos momentos Canarias es una "cárcel" y que el tratamiento que recibe el archipiélago es de "país tercero". "Incluso llamé estando en Mauritania llamé al ministro Albares y la respuesta es que fue una cuestión del ministro del Interior, y nosotros nos consideramos todavía parte del Estado", dijo.



El mandatario isleño recordó en declaraciones a El Espejo Canario de Francisco Chavanel que en las islas hay 600 menores de Sahel "y todo un Estado" dice que no puede atenderlos porque carecer de medios y agregó que Pedro Sánchez "me engañó" al ofrecer dinero para atender a los menas, 100 millones de euros el pasado mes de agosto. Achacó que "esto pasa por comodidad, dejadez" al tener un problema anclado a 1.750 kilómetros, es decir, la distancia que hay entre su despacho en la presidencia de Canarias en Las Palmas y el Palacio de La Moncloa.



Resaltó el papel de la Guardia Civil con "sus escasos medios" en Mauritania para ayudar a mitigar el problema migratorio de las islas y destacó que, ante estos desplantes desde el Gobierno central, opta por ser prudente y evitar que puedan sus críticas interpretarse como una tentación independentista al cuestionar al Estado al tiempo resaltó segundos el permanente interés que siempre ha demostrado el Rey Felipe VI por los problemas de Canarias. Afirmó que el Gobierno central no se cuadra ante los problemas de Canarias porque no hay un potente grupo nacionalista canario en las Cortes y que para el Gobierno central Canarias es "un tercer país".



En el contexto del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), un país tercero es cualquier Estado que no es miembro de la UE ni forma parte del Espacio Económico Europeo (EEE). Para Clavijo, Canarias ya es un territorio con centros de inmigrantes en el extranjero, como país tercero, como parte de su estrategia de control migratorio y gestión de solicitudes de asilo. Sin embargo, Canarias es parte del Reino de España desde 1496, cuando finalizó la conquista de Tenerife, la última isla en ser sometida por la Corona de Castilla.



"A nosotros de facto nos están tratando como tercer país por el Gobierno de España", dijo Clavijo. El jefe del Gobierno de Canarias agregó que "se nos ha vetado determinadas reuniones con el CNI y la Guardia Civil" y que en un reciente viaje a Mauritania el Ministerio de Asuntos Exteriores prohibió al presidente canario hablar con los funcionarios de inteligencia española en África occidental. "Se nos ha vetado determinadas reuniones con el CNI y Guardia Civil, inexplicablemente, por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la situación es realmente preocupante (…) la presión de Mauritania es brutal de gente de distintas parte de África que quiere dar el salto, allí hay gente hasta de Oriente Medio", dijo el presidente de Canarias.



Según los datos proporcionados por la ONU, el continente africano representa aproximadamente el 14% de los 200 millones de inmigrantes que se mueven en el mundo cada año. Aunque Mauritania no figura como un destino principal, su litoral se ha convertido en un punto crucial para los desembarcos de operaciones de mafias que quieren mandar migrantes a Europa vía Canarias.



Tras la retirada de la Minusma en Mali, ACNUR anticipa en 2025 un aumento en el número de personas desplazadas; sin embargo, la realidad ha superado las proyecciones con un récord de 42.000 nuevos desplazados a finales de 2023. Esta cifra contrasta drásticamente con el promedio histórico de entre 10.000 y 12.000 llegadas anuales, mostrando un incremento de cuatro veces respecto a años anteriores.



La gravedad de la crisis migratoria también se evidencia en los informes de Frontex. La agencia señala que en 2024, la ruta atlántica hacia Canarias, partiendo desde la costa mauritana, se consolidó como la vía más transitada por migrantes que buscan llegar a Europa. Durante ese año, se registraron alrededor de 36.000 intercepciones de personas procedentes de diversas naciones africanas. Uno de los países más afectados por la inestabilidad liderará las cifras, con 16.469 individuos detenidos en intentos de migración irregular hacia el continente europeo.



Adicionalmente, un análisis del Centro Africano de Estudios Estratégicos de EE.UU revela que las muertes de migrantes han podido alcanzar las 4.500 en 2024. El informe destaca que aproximadamente el 75% de estas tragedias se originaron en intentos de cruzar el mar hacia Europa, ya sea a través del Mediterráneo o del Atlántico.