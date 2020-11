Ciudadanos pide ayudas directas a pymes y autónomos para apoyar los Presupuestos

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha anunciado este jueves que su partido ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluyan una "ayuda directa a fondo perdido" para pymes y autónomos que están sufriendo los efectos de la crisis del coronavirus.

La iniciativa naranja beneficiaría a empresas de menos de 50 trabajadores que hayan reducido su actividad en más de un 50% durante la pandemia. Además, tendría "como límite" el 75% de la facturación del ejercicio 2019. En la práctica, supone imitar la iniciativa que han tomado países como Alemania o Francia.

Bal calculó que esta ayuda sería de entre 7.600 y 7.700 millones de euros, pero subrayó que no se trata de un "gasto estructural para este año, sino una situación de emergencia". Además, aclaró que no es un préstamo que haya que devolver por parte de las compañías que no tienen facturación en estos momentos, sino que es "dinero contante y sonante" para que tengan "un horizonte de tranquilidad".

En definitiva, una ayuda "para un momento excepcional" con el que se busca conseguir, según Bal, que las pymes y los autónomos resistan la pandemia y consigan mantener el empleo de los trabajadores.