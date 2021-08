Ciudadanos cree que el Gobierno volverá a recurrir a los partidos independentistas para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Así lo ha dicho el vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, que sospecha que "no serán buenos": "Tiene mala pinta". Por ello, "no descarta" que su partido presente una enmienda de totalidad.

"Mala pinta este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado si lo que vas a presentar en el Congreso previamente lo has negociado con Esquerra, con Bildu y con PNV. Mala pinta", ha reiterado. A su juicio, el Gobierno ha dejado claro quiénes son sus socios preferentes y ahí "no está Ciudadanos. Somos oposición", ha matizado Bal: "El Gobierno eligió a sus socios para toda la legislatura y así lo representó en la votación final de los presupuestos de este año. Quiso celebrar esos presupuestos con Bildu y con Esquerra por imperativo de Podemos y ha quedado retratado".

En todo caso, ha indicado que su partido trabajará para mejorar los presupuestos si no son buenos para los españoles. "Que a nadie le quepa duda de que intentaremos negociar enmiendas parciales en las cuestiones que consideremos que no son buenas para los españoles", ha dicho.

Renovación del GGPJ

El vicesecretario general de Ciudadanos también se ha referido al bloqueo de la renovación de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que culpa directamente al Gobierno, y le ha invitado a reformar el sistema de elección de los vocales para culminar su renovación incluso antes de que acabe el año.

En una entrevista con Europa Press, Bal ha dicho que el Gobierno está incurriendo en "negligencia" al no resolver este asunto y le ha propuesto asumir la proposición de ley que Ciudadanos planteó en el Congreso y que a su juicio es "la mejor" de las que están sobre la mesa.

"El Gobierno sigue enrocado en echarle la culpa a la oposición de no renovar los órganos constitucionales. Nosotros tenemos nuestra proposición de ley encima de la mesa y esta proposición se la regalo al PSOE. Que se pongan ellos las medallas, que la tramiten como proyecto de ley y en noviembre hacemos elecciones en la carrera judicial y tenemos un Consejo renovado", ha explicado Bal.

Según ha explicado, la proposición de ley que plantea Ciudadanos, y que fue votada en contra por el PSOE y UP en el Congreso, "permite que se presenten al CGPJ magistrados independientes de renombre con un buen currículum" y no siendo nombrados por su "ideología política", ha apostillado.

A su juicio, el Gobierno "no está muy por la labor" de esta renovación pese a que, junto con Polonia y Hungría, España es "el único gobierno que desobedece las recomendaciones del Tribunal de la Unión Europea y de todas las asociaciones de magistrados y jueces de este país". "Estos señores van conduciendo en sentido contrario por la autopista y se creen que los que van mal son los demás", ha criticado.

La "irresponsabilidad" de cuestionar al Tribunal de Cuentas

En relación con la polémica del Tribunal de Cuentas por las fianzas reclamadas a ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña, Edmundo Bal ha avisado de que es una "irresponsabilidad descomunal" por parte del Gobierno cuestionar a la institución que preside María José De la Fuente.

"Estas críticas van encaminadas a socavar la reputación que tienen importantes instituciones del Estado con una finalidad puramente partidista que es contentar a los socios separatistas para mantenerse en el poder toda la legislatura. Es una irresponsabilidad descomunal por parte del Gobierno poner en tela de juicio el funcionamiento e independencia de instituciones tan importantes como el Tribunal de Cuentas", ha declarado Bal.

El futuro de Ciudadanos

Edmundo Bal, ha reconocido que "todo el mundo se pone muy cenizo con el futuro" del partido, máxime cuando las encuestas no les son muy favorables, pero él asegura ver "ilusión" en la gente que se ha quedado en la formación: "La gente se queda aquí por algo", ha manifestado.

En una entrevista con Europa Press, Bal se aferra a esa ilusión que ve en los afiliados y votantes de su partido en un momento en el que "todo el mundo pinta la cosa mal" para el futuro de los 'naranjas'.

"Las encuestas son fotos fijas que no ponen de manifiesto la situación real en la que se encuentra el deseo de los votantes -sostiene-. Veo la ilusión que tiene la gente ahora y hemos salido muy reforzados en la convención de julio".

Inés Arrimadas, líder incuestionable

A su juicio, "en la convención se trabajó mucho y se generaron iniciativas muy bonitas y válidas por parte de los afiliados que estaban en los grupos de trabajo". "El siguiente paso es convertir algunas de esas ideas en iniciativas parlamentarias", añade.

En este punto, ha querido mostrar su apoyo a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para que sea la candidata del partido a la presidencia del Gobierno. "Lo lógico es que Arrimadas sea la candidata de este partido a la presidencia del Gobierno. Es la que obtuvo un apoyo de más del 90% por parte de los afiliados, una proporción de la que no pueden presumir ni Casado ni Sánchez", ha matizado.

Asimismo, la ha descrito como una "líder incuestionable" y ha recalcado que sería "maravilloso que fuera la primera mujer del Gobierno de España".

"Me dicen que aguantemos"

Bal ha querido defender los valores de su partido y ha destacado que la gente que se ha quedado en Ciudadanos es "muy comprometida". "¿Qué me dicen a mí cuando me paran por la calle? Aguanten, son ustedes más necesarios que nunca. España sería un peor país sin Ciudadanos", ha comentado.

Tras las bajas de militantes y de destacados dirigentes del partido de la etapa de Albert Rivera, se le ha preguntado si sería necesario que Cs revisara su política de fichajes y exigiera algunos estándares de calidad y fidelidad. "Habrá que confeccionar las listas contando con los mejores candidatos posibles", ha respondido el también abogado del Estado en excedencia.

Eso sí, ha recalcado que su opinión y valores no han cambiado y que seguirá pensando lo mismo cuando se vaya de la política. "Hay personas que han cambiado de opinión -ha manifestado-. Ahora Toni Cantó no puede defender la eutanasia o la ley de plazos del aborto e imagino que le parecerá mal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo no he cambiado de opinión: antes de entrar a la política ya pensaba esto, en la política pienso esto y cuando me vaya de la política seguiré pensando esto".