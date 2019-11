Ortega Smith, reprobado en el Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de Ciudadanos

El portavoz del grupo municipal de Vox y secretario general del partido, Javier Ortega Smith, ha sido reprobado este miércoles por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con el voto a favor de Cs, PSOE y Más Madrid por su falta de respeto a las víctimas de la violencia de género". El PP se ha opuesto.

El sí de Ciudadanos ha permitido primero que se debatiese la moción de urgencia presentada ayer por el PSOE y después que el Pleno de la capital reprobase a Ortega Smith.

La postura de Ciudadanos tensiona el Gobierno bipartito de José Luis Martínez-Almeida que, como ha recordado este miércoles el propio Ortega Smith, se configuró gracias a los votos de Vox y necesita a esta formación para aprobar los presupuestos de 2020, que se llevarán a votación el próximo mes de diciembre y se negocian ya.

Los socialistas presentaron ayer esta moción de urgencia, después de que Javier Ortega Smith hiciese el pasado lunes un discurso negacionista de la violencia de género en el acto institucional del Ayuntamiento de Madrid por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que recibió el reproche de Nadia Otmani, una mujer víctima de violencia machista en silla de ruedas.

Villacís le recrimina que cuestione la violencia machista

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha recriminado a Javier Ortega Smith que cuestione la violencia machista, y le ha pedido "respeto y humanidad" para las víctimas de esta lacra.

Así se ha dirigido al ya reprobado concejal de Vox, a quien le ha avanzado antes de la votación que los 'naranjas' darían el sí a esta reprobación pero "no por su ideología", sino porque no puede realizar arengas frente a mujeres víctimas de violencia de género.

"Yo puedo discrepar muchísimo de usted, y usted y yo aquí estamos en las antípodas. Me parece mentira que haya que obviar que han muerto mujeres, tres de ellas en Madrid; tiene usted menos posibilidades de ser violado que yo, y a nosotras se nos acosa más. No niego otras violencias. Pero la violencia machista es un acto incuestionable, y no daremos un paso atrás", ha manifestado a continuación.

Sobre la mujer que se encaró a Ortega Smith, Nadia Otmani, Villacís ha asegurado que ella "no es de extrema izquierda", y ha recordado que "está en silla de ruedas porque la tiroteó su cuñado, porque esa mujer valiente se puso en medio".

"En ocasiones exige más valentía aguantar la mirada de alguien que hacer la arenga que hizo usted el otro día", ha concluido.