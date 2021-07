Ciudadanos ha hecho este sábado una defensa cerrada del pensamiento liberal ante los intentos que, a su juicio, llevan a cabo los partidos a su izquierda y derecha para intentar apropiarse de él. Además, ha aprovechado su convención política para cerrar la puerta a cualquier tipo de fusión con el Partido Popular de cara al próximo ciclo electoral.

El más contundente en sus advertencias a los 'populares' ha sido Edmundo Bal. "El liberalismo en España no se llama PP. No va a haber fusión con el PP", ha enfatizado en un receso de la convención antes de dejar claro que Ciudadanos será el único partido político en el que milite.

Bal ha reconocido que se ha ido gente de Ciudadanos a otras formaciones, en especial el PP. "Son gente que ha cambiado de valores. Militan en otros partidos, pero nosotros nos reafirmamos", ha subrayado en rueda de prensa. También ha admitido errores, sobre todo el problema de no saber comunicar los logros allí donde gobiernan en coalición con 'populares' o socialistas.

En este sentido, se ha comprometido como "socio pequeño" en comunidades autónomas y municipios a hacerlo mejor sin que, por ello, vayan a romper los acuerdos de gobierno. "No tenemos que ser desleales o romper porque somos gente leal. Cumplimos lo firmado y lo haremos con la misma lealtad que hasta ahora", ha insistido tras el fiasco de la moción de censura en Murcia y la posterior debacle electoral del 4-M en Madrid.

Edmundo Bal durante su discurso en la convención de Ciudadanos. Pedro Ruiz (Cs)

El vicesecretario general y portavoz adjunto en el Congreso ha hecho hincapié en que ser liberal "es luchar por los derechos y las libertades de todos", al tiempo que ha reconocido que el proyecto de Ciudadanos "puede que vaya regular en algunos momentos", pero ha añadido a renglón seguido que la formación naranja sale "más reforzada" del cónclave.

"Ser liberal es que te insulten desde la derecha y la izquierda. No somos un partido sectario, ni decimos que todo lo que venga del otro lado sea malo", ha resumido Bal antes de cargar contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ya solo monocolor bajo el batuta de Isabel Díaz Ayuso, por convertir a Telemadrid "en la voz de su amo".

Ciudadanos como alternativa

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, por su parte, ha reconocido que es "muy difícil" defender el espacio liberal de centro cuando su partido tiene que luchar contra el separatismo o el populismo, o se enfrenta a situación como la de Madrid en la que hay una "práctica habitual de control de los medios" tras el cambio de la dirección de Telemadrid.

"Lo que le pasa a Ciudadanos es lo que le pasa a cualquier partido liberal en Europa. Cs no solo representa el espacio liberal en España, sino que es una alternativa al bipartidismo", ha indicado en una de sus intervenciones.

En este sentido, ha advertido a los 300 asistentes a la convención que el populismo no puede ganar a la formación naranja "a la hora de empatizar con los ciudadanos". Por ello, ha defendido las propuestas "realistas" frente a las "mágicas" que propugna, por ejemplo, la izquierda.

Arrimadas ha insistido en que Ciudadanos tiene que ser "el que le quite el miedo a la gente sobre el futuro" y en línea con lo expuesto por Bal, ha incidido en que "no tiene nada de liberal el ser conservador o socialdemócrata". Al hilo de ello, ha enfatizado en que los liberales son fundamentales para forjar mayorías en sitios como el Parlamento Europeo. "Si Ciudadanos no está, no va a haber un partido que represente los intereses liberales de España. España necesita que Cs esté allí".

Arrimadas ha querido poner de manifiesto qué pasa cuando Ciudadanos ya no gobierna, como sucede tras las últimas elecciones regionales en Madrid. "En la Comunidad de Madrid, donde gobernábamos muy bien, los datos eran espectaculares pero ya no estamos en el Gobierno y lo primero que ha hecho el PP es controlar la televisión pública", ha criticado.

Además, ha defendido la gestión de su partido en los lugares donde gobierna y ha gobernado anteriormente. "Ciudadanos ha gobernado muy bien pero no hemos conseguido trasladar a la ciudadanía esas cosas que se han hecho bien. Ese es un elemento de mejora", ha reconocido.

La resurrección del FDP alemán

En este punto, Arrimadas ha trasladado una pregunta a Alexander Grag Lambsdorff, representante del partido hermano alemán del FDP, sobre cómo su partido resurgió tras perder en 2013 la representación total en el Bundestag. El político alemán ha explicado que, tras su debacle electoral, la gente pensó que estaban acabados pero que ellos siguieron trabajando a nivel local reconstruyendo el partido para ser "más fuertes" y ahora tienen ocho diputados.

"La gente pensó que estábamos muertos, pero estaban equivocados. Seguimos trabajando a nivel regional y nuestros militantes se mantuvieron fieles sin cobrar por su trabajo. Cuatro años después volvimos mucho más fuertes y en las encuestas estamos mejor que cuando empezamos", ha detallado Lambsdorff.

Por su parte, el presidente del grupo Renew Europe en la Eurocámara, Dacian Ciolos, ha querido remarcar la intención de su partido liberal que es "ser una alternativa real a los viejos partidos" y a sus prácticas de "corrupción y nepotismo".

Ante estas intervenciones, Arrimadas ha señalado que se queda con el aprendizaje de sus compañeros "que han podido salir adelante" ante las complicaciones y "mirar al futuro con ilusión sin perder la fe" en este proyecto liberal. "Sentimos la fuerza de la familia liberal y es necesario que te expliquen que no eres tú solo el que ha pasado por eso y que se puede salir de esta situación. Estamos haciendo las cosas como se tienen que hacer", ha remarcado.

La líder de la formación naranja ha coincidido con Ciolos en la dificultad de no quedar desdibujados dentro de coaliciones de gobierno con otros partidos. "No es fácil que se vea la impronta, la esencia de Cs, en la coalición cuando eres el partido pequeño", ha admitido. Si bien, ha puntualizado que "todo el mundo reconoce la buena labor de gestión" de Ciudadanos.