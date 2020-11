Ciudadanos mantiene la mano tendida a Lambán y Puig para apoyar sus cuentas

Ciudadanos no ha roto todos los puentes con el PSOE. Negocia en ocho comunidades autónomas en las que gobiernan los socialistas, en solitario o en coalición, para incluir enmiendas naranjas en las próximas cuentas regionales. La Comunidad Valenciana y Aragón son los sitios donde se está más cerca del 'sí' a pesar de que el partido de Inés Arrimadas ejerce de oposición.

En Valencia todavía no hay acuerdo global sobre los presupuestos autonómicos porque la subida de impuestos que pretende llevar a cabo el Gobierno valenciano es una "línea roja" para Toni Cantó. El partido naranja no se quiere quedar en una congelación de las tasas, sino que pide bajarlas a la clase trabajadora.

Para ello, ha presentado 37 enmiendas a la Ley de Acompañamiento para rebajar, por ejemplo, el IRPF a los tramos más bajos -hasta 50.000 €-. Además, el equipo de Cantó ha presentado 207 enmiendas parciales a la Ley de Presupuestos y algunas de estas medidas están pactadas con el Ejecutivo de Ximo Puig, como el aumento de las plazas en residencias de mayores -hasta 2.000- o la aprobación de un fondo covid de ayudas a los sectores socioeconómicos más afectados por la pandemia.

"Estamos satisfechos porque vamos consiguiendo medidas para los valencianos. Era muy importante para nosotros lograr plazas en residencias para mayores y la contratación de más sanitarios, y el paquete de ayudas para autónomos o el turismo", indican fuentes de Ciudadanos en Valencia. Pero la subida de impuestos que propone el tripartito sigue siendo un obstáculo" para el 'sí' naranja a las cuentas de Puig.

La votación final de las cuentas será el 23 de diciembre y "aún hay margen de negociación", así que en el equipo de Cantó no tiran la toalla. "El 'sí' es muy complicado por la subida de impuestos que esta semana sabremos si se aprueba. Pero queda tiempo", subrayan.

'Sí' naranja en Aragón

En Aragón, Cs votará a favor de los Presupuestos salvo que Podemos descarrile en el último momento las líneas naranjas que el coordinador en la región, Daniel Pérez Calvo, le trasladó a Javier Lambán hace algunas semanas.

En síntesis, Ciudadanos reclamó al presidente aragonés no subir impuestos, garantizar la financiación de la educación concertada -que en las cuentas aparece con un aumento de 16 millones-, impulsar la colaboración público-privada y eliminar trabas burocráticas que dificulten la puesta en marcha de proyectos de inversión.

"Aunque no son los presupuestos que nosotros habríamos presentado, los apoyaremos al estar incluidas nuestras líneas naranjas, porque nosotros sí cumplimos con nuestra palabra dada. Desde la responsabilidad, buscamos la estabilidad social, económica y política que nos demandan los ciudadanos en esta situación excepcional; y en el periodo de enmiendas seguiremos trabajando por mejorarlos buscando siempre el interés general de los aragoneses", señalan en el equipo de Pérez Calvo.

Cs ya ha secundado con sus votos el techo de gasto y la tramitación de la totalidad del proyecto, después de comprobar que el anteproyecto incluía las líneas naranjas entregadas a Lambán. "Ahora estamos en la fase de enmiendas, donde vamos a tratar de mejorar algunas partidas, pero con las líneas básicas aceptadas se puede dar por hecho que votaremos a favor en el pleno del 30 de diciembre", aventuran las citadas fuentes.

Las cuentas de Lambán tienen el apoyo de la CEOE y CEPYME, y las dos formaciones más nacionalistas del cuatripartito -Podemos y Chunta- han tenido un "perfil bajo" en las negociaciones, según Cs Aragón. Así que es muy posibles que los Presupuestos regionales de 2021 cosechen en unas semanas el mayor apoyo político de las últimas décadas en las Cortes aragonesas.

Diálogo "fluido" con Vara

En cuanto a Extremadura, el coordinador de Cs, David Salazar, ya ha mantenido distintas conversaciones con el Gobierno, orientadas a la negociación de enmiendas parciales para intentar que los Presupuestos cumplan con autónomos, Sanidad y no haya subida de impuestos, unas líneas naranjas muy similares a las que Cs ha hecho alusión siempre a nivel nacional.

Existe un "diálogo fluido" entre la Junta que dirige Guillermo Fernández Vara y la formación naranja. "Cs prefiere ser útil introduciendo cambios a las políticas socialistas en lugar de dejarles solos con su mayoría absoluta", señalan desde el partido de Arrimadas.

Así las cosas, la voluntad del Ejecutivo de Fernández Vara "ha facilitado hasta ahora las cosas" y en Cs Extremadura creen que esa es "la actitud que tanto desde los gobiernos como desde la oposición debe mantenerse en un contexto de emergencia nacional como la pandemia".

Las cuentas de Page, "muy mejorables"

Mientras, en Castilla-La Mancha, Cs tiene firmados varios pactos municipales, tanto con el PSOE como con el PP. Los naranjas gobiernan en la actualidad en Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y otros municipios de menor tamaño. "Los acuerdos se están cumpliendo y más del 50% de las medidas firmadas ya se han puesto en marcha. Donde gobierna Cs hay bajadas de impuestos y transparencia en la gestión. Algo que no sucedía en Castilla-La Mancha desde hace décadas", subrayan.

En junio, además, Cs firmó un pacto para la reconstrucción de Castilla-La Mancha con el PSOE. Ese pacto necesita ahora dotarse de un presupuesto y la formación liberal ha tendido la mano a Emiliano García Page.

"Desde hace semanas estamos trabajando en el borrador que nos ha presentado García-Page. El documento que nos ha presentado es muy mejorable y por eso vamos a presentar una batería de enmiendas mientras otros han presentado una sola enmienda a la totalidad para irse de vacaciones pagadas. Nuestra mano tendida no es un cheque en blanco", hacen hincapié en Cs.

Page tendrá que cumplir varias líneas naranjas que se basan, principalmente, en ayudas directas para salvar a los autónomos y pymes de CLM; en ayudas para las familias cuando tengan que contratar a un cuidador para personas con dependencia; y en reforzar la Atención Primaria, dedicando a ella al menos el 25% del presupuesto de Sanidad.

Reuniones en La Rioja y Cantabria

En La Rioja, Cs ha tendido la mano al Gobierno de Concepción Andreu y se han producido reuniones para incorporar y trabajar en la mejora de los Presupuestos de 2021. "Estamos a la espera de una respuesta por parte del PSOE y confiamos en que en esta ocasión sí estén llevando a cabo una demanda sincera de unidad, que en Cs estamos dispuestos a sumar como estamos demostrando", señalan en la formación centrista.

En síntesis, el partido de Arrimadas reclama no subir impuestos en la región, la contratación de al menos 400 profesionales sanitarios más, la no discriminación de los alumnos de la escuela concertada y que los riojanos no tengan que tributar por las ayudas recibidas por los efectos del la covid.

En cuanto a Cantabria, los naranjas está negociando con representantes del Gobierno de Miguel Ángel Revilla y los portavoces de PRC y PSOE su apoyo a los Presupuestos del próximo año. En Cs se celebra que los partidos del Ejecutivo de coalición ya hayan aceptado que las ayudas directas que se van a dar a la hostelería, autónomos, taxistas, empresas culturales y feriantes pasen de los 8 millones de euros iniciales a 15 millones y que se puedan cobrar antes de final de año.

"Seguimos negociando para alcanzar un plan de choque de empleo juvenil, un plan de conciliación familiar y laboral y la creación de una partida de un millón de euros para contratar cuidadores de menores y dependientes para aquellas familias en cuarentena", se insiste desde Cs.

Contactos en Baleares y Asturias

Mientras, en las Islas Baleares, el comité autonómico que dirige Patricia Guasp ha introducido 116 enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos "para dar un balón de oxígeno a las familias, pymes, comercios, autónomos y a los sectores más afectados por los cierres y restricciones por la pandemia".

"Hemos presentado enmiendas parciales responsables y hemos reorientado el gasto superfluo, reducido duplicidades como puede ser la Dirección General de Soberanía Alimentaria, la figura de los dos secretarios autonómicos y hemos introducido enmiendas para reducir en un 30% el número de asesores y cargos eventuales", aunque las posiciones con el Ejecutivo de Francina Armengol están alejadas.

Por último, en Asturias, la dirección regional que dirige Ignacio Cuesta negocia con el Ejecutivo de Adrián Barbón dedicar una partida en los presupuestos de 2021 al bono conciliación familiar. "Hasta ahora se ha conseguido el compromiso de Barbón de no subir impuestos, no dedicar ninguna partida presupuestaria a la cooficialidad del asturiano, de agilizar la constitución del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, así como de hacer un esfuerzo económico en la conservación del prerrománico asturiano y en la promoción del Camino de Santiago", resumen en Cs.