Ciudadanos ve "desmovilizado" al independentismo de cara al 14-F

Ciudadanos ha distribuido un argumentario interno entre sus dirigentes de cara al 14-F en el que constata que el independentismo está "desmovilizado", al tiempo que subraya que el posible tripartito del PSC, ERC y Podemos buscará "resucitar" el procés.

La formación naranja hace hincapié en que los catalanes tienen la oportunidad de lograr abrir una "nueva etapa de verdad" en dicha comunidad autónoma con un Gobierno "moderado sin separatistas" que "devuelva la libertad y la convivencia a los catalanes".

"La única manera de conseguir ese Gobierno moderado es que no le salgan las cuentas al PSC, que no sume con ERC y Podemos, porque ya ha demostrado que, cada vez que puede, pacta con los separatistas para llegar al poder", incide Cs en dicho argumentario, al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que se apuesta por un Govern "limpio, sin corrupción, centrado en la salud y el bienestar de los catalanes sin ceder al chantaje separatista".

El texto se distribuyó el pasado domingo cuando el partido de Inés Arrimadas lanzó al PSC la propuesta de formar un Ejecutivo conjunto tras el 14-F. Una opción descartada por el equipo del candidato socialista, Salvador Illa.

"El verdadero cambio para Cataluña es un gobierno centrado Cs-PSC para recuperar la convivencia y evitar otro tripartito que resucite el procés. Si el PSC puede elegir a ERC, lo hará. Por eso hay que concentrar el voto constitucionalista para que Cs lidere esta nueva etapa", subraya al respecto.

A juicio de la formación naranja, Illa tiene preparado un tripartito con ERC y Podemos. "Ya lo han firmado en el Congreso y en el Ayuntamiento de Barcelona. Por lo tanto, la única manera de acabar con el procés es que al PSC y al separatismo no le salgan los números", se afirma en el mensaje interno.

Ciudadanos confía en que la suma PSC, ERC y Podemos no obtenga la mayoría. "Porque todos sabemos que, si suman, pactarán para alcanzar el poder, como ya han demostrado en los últimos meses", se añade antes de reconocer que Illa y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prefieren un tripartito.

"Así que la mejor opción es que los votos constitucionalistas se concentren en Ciudadanos: Illa no va a elegir a Cs como socio si suma con Junqueras. Estas elecciones no van de Illa o ERC, van de tripartito SÍ o tripartito NO. Van de dejar Cataluña y toda España en manos de quien quiere romperla o de evitarlo y empezar a cambiar las cosas".

Un Govern "sensato" de Cs y PSC

El partido centrista recuerda que ya lideró el constitucionalismo en las últimas elecciones, de diciembre de 2017, y que en el último año ha mantenido la mano abierta a Sánchez durante el estado de alarma o las negociaciones de los presupuestos de este año.

"Así que la única manera de alcanzar un nuevo Gobierno sensato, centrado y constitucionalista para Cataluña pasa por votar a Ciudadanos. Un Gobierno sensato de Cs con el PSC es imposible si el tripartito tiene los escaños necesarios", se insiste en el argumentario.

A juicio de Cs, los separatistas harán "todo lo posible" por firmar ese tripartito "porque es la única manera de resucitar el procés". Frente a ello, "es el momento de que los catalanes digamos 'basta ya' ahora que el independentismo está desmovilizado". Y se concluye que Ciudadanos tiene que estar en un Govern "que no caiga en sus chantajes y pueda, por fin, mirar hacia el futuro".