Ciudadanos carga contra la 'número tres' del PP catalán por hablar de los indultos

Ciudadanos ha aprovechado unas palabras sobre los indultos de la 'número tres' del Partido Popular por Barcelona, Eva Parera, para cargar contra ella y la candidatura de Alejandro Fernández. "Lo que nos faltaba por ver... ¿La número 3 del PP en Cataluña poniéndose en el bando de los indultos?", se pregunta la formación naranja en su cuenta de Twitter.

Parera hizo este martes unas declaraciones en La Razón en las que indicó que un hipotético indulto favorables a los presos del 'procés' "nunca podría ser total" ya que, en su opinión, "se debe mantener la inhabilitación política" para los condenados.

"El indulto forma parte del sistema judicial y de las decisiones de un Consejo de Ministros y no nos debe dar miedo la palabra. Pero sí que no es posible que el indulto se tramite como base de una negociación política. No es posible. Se debe saber mantener la separación entre lo que necesito como gobierno con una decisión judicial", aseveró la candidata 'popular', que se presenta al 14-F como independiente ya que forma parte del partido de Manuel Valls.

A juicio de la hasta ahora concejal de Barcelona pel Canvi, "si se llega a la reconducción de la situación y hay asunción de responsabilidad de los presos, el indulto nunca pueda ser total" en el caso de los dirigentes juzgados por el Supremo. "Creo que la inhabilitación política se debe mantener. Se puede trabajar para una salida de prisión, pero no para reinserción en la política", concluyó. Los argumentos de Parera sentaron mal en Ciudadanos.

🤯 Lo que nos faltaba por ver...⁉ ¿La número 3 del PP en Cataluña poniéndose en el bando de los indultos?🍊 Cada día está más claro que la única alternativa al nacionalismo es @CiutadansCs▶ https://t.co/q5Ta2Q65tYpic.twitter.com/zpKNIKSscx — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) February 2, 2021

Uno de los dirigentes naranjas más activos en las redes, el diputado Guillermo Díaz, criticó que la 'número 3' del PP en Cataluña diga que se puede trabajar para una salida de prisión, pero no para reinserción en la política. "El PP apoya los indultos directamente. Vuelve el PP del Majestic. El PP de Pujol. No aprenden", le reprochó.

Dice la número 3 del PP en Cataluña que “se puede trabajar para una salida de prisión, pero no para reinserción en la política.”El PP apoya los indultos directamente. Vuelve el PP del Majestic. El PP de Pujol. No aprenden. https://t.co/UcDuOMtwhF — Guillermo Díaz 🇪🇸 (@GuillermoDiazCs) February 2, 2021

La aludida no tardó en responder a las críticas vertidas contra ella en las redes, al subrayar que nunca ha estado a favor de los indultos y que hay "multitud de declaraciones" que así lo atestiguan. Y en un segundo mensaje, reprochó a Ciudadanos que argumente que con 36 diputados en el Parlament no pudo hacer nada para tener representación en organismos independientes "desde los que poder influir".