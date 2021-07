Resumen de las noticias más importantes de este miércoles, 28 de julio. La jornada de hoy comienza con la imposición de Pedro Sánchez a Nadia Calviño de que revise la propuesta de Yolanda Díaz sobre la subida del Salario Mínimo. El presidente ha 'desempatado' a favor de la titular de Trabajo en el choque por la mejora del SMI. La ministra de Economía acepta ahora valorar en septiembre una posible subida antes del fin de año.

Por su parte, Plus Ultra no quiere que un perito independiente valore la idoneidad del rescate. La aerolínea se opone a una de las últimas decisiones de la magistrada Esperanza Collazos que investiga la entrega de 53 millones de euros de las arcas públicas a la aerolínea española.

Además, La relación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, no pasan ni de lejos por su mejor momento. Algo que está afectando también a los vínculos entre dos socios tan bien avenidos como PNV y PSE. Tanto es así que incluso el presidente del Gobierno vasco está amagando con no acudir a la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará este próximo viernes en Salamanca.

Por otro lado, Defensa alerta de la "agresividad" de Rusia y del auge chino frente a democracias occidentales. El editorial de la revista editada por el departamento que dirige Margarita Robles apunta a ambos países como los principales desafíos a los que se enfrenta la OTAN, que celebrará su cumbre de 2022 en Madrid.

Asimismo, El Tribunal de Cuentas ha invocado en la petición que formula a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los avales una sentencia que dio la razón a un agente de los Mossos d'Esquadra que fue indemnizado por la Generalitat por los daños y perjuicios sufridos en el ejercicio de sus funciones.

Noticias de hoy

Yolanda Díaz se impone a Calviño en el SMI

Sánchez tenía la pelota en su tejado y ha decidido desempatar antes del verano. El conflicto entre la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antes de que acabe el año ha obligado al presidente del Gobierno a tomar una decisión. La opción escogida por Sánchez pasa por acercarse a la tesis de Díaz.

La negativa de Plus Ultra

Plus Ultra no quiere que un perito independiente valore la idoneidad del rescate. La aerolínea se opone a una de las últimas decisiones de la magistrada Esperanza Collazos que investiga la entrega de 53 millones de euros de las arcas públicas a la aerolínea española. Según argumenta, no existe "razón alguna de duda o tacha" para que se ponga el foco en todos los informes que recabó el Gobierno para autorizar el rescate.

Crisis entre Sánchez y Urkullu

La relación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, no pasan ni de lejos por su mejor momento. Algo que está afectando también a los vínculos entre dos socios tan bien avenidos como PNV y PSE. Tanto es así que incluso el presidente del Gobierno vasco está amagando con no acudir a la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará este próximo viernes en Salamanca.

La amenaza rusa

Se puede decir más alto pero difícilmente más claro. El “auge militar” y la “expansión nuclear” de China, así como la “política agresiva” de Rusia, son las “principales amenazas” frente a las democracias occidentales. Esas son las consideraciones que el Ministerio de Defensa recoge en su Revista Española de Defensa, publicación oficial del departamento que dirige Margarita Robles, en el editorial incluido en su último número.

El 'mosso' que deja en vilo los avales

El Tribunal de Cuentas ha invocado en la petición que formula a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los avales una sentencia que dio la razón a un agente de los Mossos d'Esquadra que fue indemnizado por la Generalitat por los daños y perjuicios sufridos en el ejercicio de sus funciones.