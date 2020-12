Cataluña alerta de un posible nuevo cierre de los bares si empeoran los datos de covid

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha avisado este lunes de que se podrían volver a cerrar bares y restaurantes en Cataluña si sigue subiendo la rt (por encima de 1) y los ingresos hospitalarios, aunque ha añadido que ahora está subiendo la rt y bajando las hospitalizaciones.

"Eso podría pasar. Estamos analizando la situación", ha alertado al ser preguntado por un posible retroceso de la reapertura, en declaraciones a 'Ràdio 4' y 'La 2' recogidas por Europa Press, y ha añadido que se ha visto más interacción social y que ha subido la rt en cuanto han abierto, aunque ha dicho que la mayoría de restauradores están cumpliendo las medidas.

Sàmper ha asegurado que "no ha habido una huida masiva" de personas por el puente de la Purísima y ha apostado por encontrar el equilibrio, porque asegura que la gente tiene mucho desgaste psicológico.

Ha destacado que el plan de Navidad y el de reapertura son independientes, pero ambos dependen de los datos epidemiológicos, y ha pedido "bajar un poco la ilusión navideña", porque estaba previsto llegar al tramo 3 de reapertura en Navidad y ahora puede que se esté en el tramo 2 ó en el 1.

Sàmper ha apuntado que están trabajando a nivel técnico sobre el aforo del Liceu de Barcelona: el sábado se reunieron con el comité ejecutivo del teatro y se están replanteando el límite de 500 personas de aforo: "Entre hoy y las siguientes horas o días puede haber una solución" desde el Procicat.

Plaza Sant Jaume

Sàmper ha anunciado que los Mossos d'Esquadra llevarán a la Fiscalía las proclamas fascistas al acabar la concentración de Vox de este domingo en la plaza Sant Jaume de Barcelona y ha criticado que el delito de odio está "muy resuelto en Europa, pero no tanto en España", y ha calificado de laxa la persecución de estos delitos por la Fiscalía.

El estado de alarma permite a los cargos institucionales que se desplacen por el territorio, por lo que Santiago Abascal "lo podía hacer"

"Cualquier conducta fascista debería ser perseguida", ha afirmado el conseller, que ha dicho que no le gusta que se celebren estas movilizaciones pero están amparadas por el derecho de manifestación y reunión y la libertad de expresión.

También ha dicho que el estado de alarma permite a los cargos institucionales que se desplacen por el territorio, por lo que el líder de Vox, Santiago Abascal, "lo podía hacer" y acudir a la concentración en Barcelona, y ha añadido que la actuación de Mossos buscaba evitar que se encontrasen dos bloques antagónicos, ya que había manifestantes en contra de la convocatoria de Vox.

Sobre desahucios, Sàmper ha asegurado que cada vez hay menos y que ahora habrá una moratoria pactada por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos: "Hay campo de mejora. Estamos trabajando, ahora que tenemos margen fruto de la moratoria, para sustituir con mediación" las intervenciones de Mossos.

Sobre las discrepancias entre ERC y JxCat, el conseller ha destacado que ha pedido perdón por la filtración de un borrador del plan de reapertura, y ha dicho que sabe quién lo filtró, pero se ha negado a decirlo: "Se ha dicho en medios públicos, por gente cualificada en su ámbito".

"Si hubiera hecho estas cosas, no me consideraría capaz de hacer el trabajo de político, que implica un rigor", ha defendido Sàmper, que ha añadido que es decisión de esta persona si debe continuar o dimitir, sin decir nombres.

Ha dicho que no se ha presentado a las primarias de JxCat porque está centrado en la pandemia

Josep Costa

Ha asegurado que fue un error del vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, "no mirar quién había en la reunión" con colectivos de ultraderecha, y ha defendido que se incorporó a la reunión después de que empezase y se marchó antes de que finalizase.

"Si una cosa está clara es que es una persona que ha acreditado defender los derechos fundamentales", ha defendido Sàmper, y ha sostenido que a partir de ahora todos deberán tener más cuidado para ver quién hay en las reuniones, y que mantiene su confianza en Costa.

Preguntado sobre un posible pacto tripartido entre ERC, PSC y comuns tras las elecciones catalanas, ha respondido que eso sería "faltar a la verdad" por parte del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, que ha dicho varias veces que no lo harán, aunque es una opción, según Sàmper.

Además, ha dicho que no se ha presentado a las primarias de JxCat porque está centrado en la pandemia: "No le diría que no me hubiese hecho ilusión", y ha descartado decir si votó a la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, como cabeza de lista.