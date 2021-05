Sergio Ríos, el que fuera chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas y que está investigado en la Audiencia Nacional por su relación con la trama de la 'Operación Kitchen', ha optado por guardar silencio este jueves en su comparecencia en el Congreso. "Se está investigando y hay una parte muy importante todavía bajo secreto, me voy a acoger a mi derecho a no contestar", ha dicho.

Ríos, señalado por otros comisarios como la persona captada por la presunta trama corrupta para las vigilancias sobre la familia del extesorero del PP, ha escuchado en silencio las preguntas formuladas por los portavoces de los grupos sin contestar a ninguna cuestión, tampoco sobre su acceso a la Policía y los destinos que ha ocupado.

"Me voy a acoger a mi derecho a no contestar. Vengo acompañado de mi abogado, me ha dado el consejo. Como está judicializado y se está investigando, y una parte muy importante está todavía bajo secreto, me voy a acoger a mi derecho a no contestar", ha señalado Sergio Ríos al inicio de su comparecencia, agrediendo el "tono" de las preguntas formuladas por el diputado del PSOE David Serrada.