La diputada del PP por Barcelona y ex portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cargado duramente contra el líder del partido, Pablo Casado, tras las elecciones catalanas del pasado domingo.

La popular ha dejado varios titulares que apuntan directamente al presidente de la formación. Le ha acusado de ser el principal culpable de la caída del PP en la región o de ser "incapaz de reconstruir el constitucionalismo".

En una entrevista en 'El Mundo', Álvarez de Toledo rechaza la teoría defendida por varios dirigentes del partido, que responsabilizan a las informaciones del extesoro del partido, Luis Bárcenas, de ser las culpables del "peor resultado" del PP en Cataluña.

En su opinión, Bárcenas "ha sido absolutamente marginal e irrelevante" en la campaña electoral. De hecho, la popular señala al actual líder del partido para argumentar que uno no es "víctima del pasado", en relación a Mariano Rajoy. "Casado ha tomado decisiones que tienen consecuencias", añade.

Según la diputada, Casado truncó "abruptamente" el proceso de reconstrucción iniciado por Alejandro Fernández y ella misma en Cataluña.

Así, la diputada asegura que "la responsabilidad" de lo ocurrido el 14-F "no es de Bárcenas, no es de Rajoy, no es de Alejandro [Fernández], no es de la abstención".

Según la diputada, Casado truncó "abruptamente" el proceso de reconstrucción iniciado por Alejandro Fernández y ella misma en Cataluña. "Ha fallado la estrategia profundamente equivocada de la dirección nacional", dice.

Cayetana Álvarez de Toledo. Europa Press.

Cayetana Álvarez de Toledo: Pablo Casado "ha defraudado"

Además, Álvarez de Toledo afirma que ha sido culpa de la dirección nacional del partido que ella no haya participado prácticamente en la campaña electoral.

Asimismo, la popular ha criticado al líder de la oposición asegurando que "ha defraudado las esperanzas depositadas en él" y que ha quedado "acreditada la incapacidad de Pablo Casado para reconstruir el constitucionalismo".